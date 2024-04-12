Την αισιοδοξία του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να είναι το πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές, εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, παρουσιάζοντας υποψηφίους για τις προκριματικές εκλογές της Κυριακής για την ανάδειξη των υποψηφίων ευρωβουλευτών.

Ξεκινώντας την ομιλία του είπε: "Υπάρχει ρεύμα στην κοινωνία, το κάστρο της δεξιάς προπαγάνδας καταρρέει. Πηγαίνουμε για πρώτο κόμμα, είμαστε η κυβερνώσα, σύγχρονη πατριωτική αριστερά που πηγαίνει κόντρα στους μηχανισμούς των συμφερόντων".

Υπογράμμισε ότι οι προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη των υποψηφίων ευρωβουλευτών είναι μία καινοτομία διαδικασία και γιορτή της δημοκρατίας. Κάλεσε τα μέλη να συμμετάσχουν για να διαμορφώσουν με την ψήφο τους το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχάρη τους υποψηφίους.

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στη χθεσινή του συνέντευξη στο Μega και "στις επιθέσεις" που δέχθηκε. Είπε ο κ. Κασσελάκης: "Οι άλλοι έχουν πρόβλημα μαζί μου γιατί η προπαγάνδα Γκρίνμπεργκ για να πετύχει θέλει έναν προβλέψιμο αντίπαλο και εγώ δεν είμαι προβλέψιμος. Όσο με περιμένουν στη γωνία τόσο θα τους βγαίνω από αλλού. Χθες άνοιξα το σπίτι μου στην τηλεοπτική κάμερα, σήμερα έβαλαν τα πληρωμένα πιστόλια να γράφουν ότι κάνω επίδειξη πλούτου. Δεν έχω κανέναν λόγο να φλεξάρω για την περιουσία μου, αλλά απέναντι σε έναν πρωθυπουργό που γιορτάζει το 41ο ακίνητο χωρίς να ξέρει κανείς πως φτιάχνεται μία αμύθητη περιουσία με τον μισθό βουλευτή, έχω υποχρέωση να δείξω πως ζω και με ποιον ζω. Μου είπαν τι ‘νόημα έχει να το βλέπουν άνθρωποι δεν έχουν να βγάλουν τον μήνα'; Αλλά έχω υποσχεθεί να σας δείξω πως ζω. Η διαφάνεια είναι η ζωή μου. Απέναντι είναι 41 ακίνητα, αδήλωτοι Βολταίροι και μία αποτυχημένη καριέρα στον ιδιωτικό τομέα και ενάμισι χρόνος αεργίας πριν γίνει βουλευτής. Εμείς είμαστε η άλλη οπτική της διαφάνειας. Όλα δηλωμένα, δουλεμένα και φορολογημένα με την αυστηρή νομοθεσία των ΗΠΑ. Δεν με κράτα κανείς, ζω σε ένα διάφανο σπίτι όπου φαίνονται όλα. Ο πρωθυπουργός ζει σε γυάλινο πύργο αποκομμένος από όλα. Είναι ένας γυάλινος πύργος από τον οποίο κάποιος διατάζει μοντάζ, μπάζωμα, υποκλοπές. Αλλά αυτός ο κάποιος δεν είναι ποτέ ο ένοικος του Μαξίμου είναι το φάντασμα του Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης ελέγχει κάτι από όσα γίνονται στην χώρα; Ο κ. Μητσοτάκης από τον γυάλινο πύργο του δεν μπορεί να δει τίποτε από όσα ταλανίζουν τον Έλληνα. Το μόνο που βλέπει είναι τιμές που πετάνε. Είμαστε η δεύτερη χώρα σε πληθωρισμό στα τρόφιμα και δεύτερη φτωχότερη μετά την Βουλγαρία".

Ακολούθως επανέλαβε τις βασικές του προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας:

0% στα βασικά αγαθά, 6% στα ατομικής υγιεινής ενηλίκων και περιποίησης βρεφών

Επιτέλους ανώτατο περιθώριο κέρδους 5% στις εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στον χαμηλότερο επιτρεπόμενο συντελεστή της ΕΕ. Δεν είναι δυνατόν η βενζίνη που διυλίζεται στην Ελλάδα να πωλείται λιγότερο στην Κύπρο

Δημιουργία Τειρεσία 5 ετών για τις εταιρίες που κερδοσκοπούν, ώστε να μην μπορούν να συναλλάσσονται με το δημόσιο με ένα μικρό πρόστιμο.

Συνεχίζοντας ανέφερε: "Εκείνοι θα ειρωνεύονται ταραγμένοι και εμείς θα παρουσιάζουμε και θα περνάμε τις προτάσεις μας. Ο λαϊκισμός τους απέναντι στη σύγχρονη πολιτική που είμαστε εμείς και όχι εκείνοι. Δείτε το δικό μας ψηφοδέλτιο και το δικό τους. Εκεί το νέο έχει πρόσωπο: Γιώργος Αυτιάς. Ποια είναι η αλλαγή που επιθυμείτε ο Γιώργος Αυτιάς ή αξιοκρατία που βλέπετε;

Ο Αυτιάς των fake news του ΣΚ που για εκείνoν όπως δήλωσε σημέρα το πρότυπο είναι το πατρίς -θρησκεία -οικογένεια της Χούντας. Οι ελλαδέμποροι της δεξιάς προσπαθούν να εμφανιστούν πιο πατριώτες από τη δημοκρατική παράταξη που πολέμησε".

Κλείνοντας είπε: "μπροστά μας είναι δύο δρόμοι: ο ένας που λέει ότι έχω 41%, όλα κρίθηκαν μην με ενοχλείτε. Ο άλλος είναι το κίνημα που φτιάχνουμε μαζί. Γιατί η μισή ζωή, η ανασφάλεια, η συγκάλυψη δεν μας ταιριάζει. Θέλουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ μία καλύτερη ζωή και την θέλουμε τώρα.

Με αίσθημα ευθύνης και ταπεινοφροσύνης σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στις προκριματικές εκλογές της Κυριακής".

Ακολούθησε η παρουσίαση των υποψηφίων:

Ανδρονίκου Ευαγγελία Ιλιάδα

Αντώναρος Ευάγγελος

Αντωνιάδης Θάνος

Αρσένη Ευγενία (Τζένη)

Βλαβιανός Γεώργιος

Γαλάνη Ειρήνη

Γιαννόπουλος Χρήστος

Γκανούλης Ιάκωβος

Γραμματικάκη Ευαγγελία (Εύα)

Δενδρινός Σπυρίδων

Κομινέα Σοφία

Κόρκας Ιωάννης

Κωνσταντινίδου Κατερίνα

Λίτος Ιωάννης

Μεϊμάρη Στέλλα

Μιχαηλίδης Θανάσης

Μοσχονάς Κωνσταντίνος Παναγιώτης

Παπαδημητριάδης Δημήτρης

Τέτας Φώτιος

Τσακαλάκος Παναγιώτης

Παπανώτας Δημήτρης

Πρωίας Στέφανος

Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος

Τσίπρας Γιώργος

Χριστοδουλίδης Μάρκος

Φίλιππας Διονύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

