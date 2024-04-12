Σε ανανέωση της ταξιδιωτικής του οδηγίας προς τους πολίτες για τις επισκέψεις στο Ισραήλ, στα Παλαιστινιακά εδάφη, τον Λίβανο και το Ιράν προέβη το υπουργείο Εξωτερικών στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Τελ Αβίβ και Τεχεράνης. Η ίδια σύσταση ισχύει και για τις μετακινήσεις στο Ιράν.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

"Γνωστοποιείται ότι παραμένει σε ισχύ η, από 15.10.2023, σύσταση σχετικά με την αποφυγή, εκτός των απολύτως απαραίτητων, επισκέψεων στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και τον Λίβανο. Η ίδια σύσταση ισχύει και για μετακινήσεις στο Ιράν".

Πηγή: skai.gr

