«Δεν υπάρχει θέμα κράτους Δικαίου στη χώρα μας» δήλωσε κατηγορηματικά ο πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ανώτατος δικαστής, Παναγιώτης Πικραμμένος, μιλώντας στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ξεκαθαρίζοντας, ταυτόχρονα, πως ναι μεν υπάρχουν πράγματα που μπορεί να γίνουν καλύτερα, αλλά δεν υπάρχει γενικευμένο θέμα, "δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι κράτος Δικαίου",

"Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία θα αρθούν σύντομα σε λύσεις, αλλά γενικότερο θέμα κράτους Δικαίου, κατηγορηματικά λέω ότι όχι δεν υπάρχει" είπε ο κ. Πικραμμένος, κληθείς να δώσει απάντηση αν δικαιολογείται η δυσπιστία των πολιτών, όπως αποτυπώνονται στους δημοσκοπικούς δείκτες, ακόμη και για τη Δικαιοσύνη.

Σχολιάζοντας την "παρότρυνση", όπως χαρακτήρισε σχετική δήλωση του προέδρου του ΤΕΕ, να μην εφαρμοστεί απόφαση του ΣτΕ, ο κ. Πικραμμένος ανέφερε ότι αυτό είναι "κάτι το οποίο δεν πρέπει να λεχθεί, δεν είναι σωστό". "Δεν μπορούμε να λέμε επιλεκτικά αυτό μην το εφαρμόσεις γιατί έτσι χάθηκαν τα πράγματα. Δεν μπορεί να λέει κάποιος - ότι κι αν είναι - να μην εφαρμόζεται ο νόμος γιατί αν αρχίζουμε να λέμε μην εφαρμόζεις τον νόμο τότε ζήτω που καήκαμε" είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στο ερώτημα για το τι θα μπορούσε να γίνει "στο ζήτημα των αντίβαρων των θεσμών", επισήμανε ότι αντίβαρα είναι τα δικαστήρια και οι Ανεξάρτητες αρχές, τα οποία και θα πρέπει να ενισχυθούν. Προς αυτή την κατεύθυνση εξήγησε ότι είναι αναγκαίο να κατοχυρωθούν συνταγματικά, και στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συντάγματος, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Αρχή Ανταγωνισμού, ιδίως καθώς κάτι τέτοιο αποτρέπει τη δυνατότητα κατάργησής τους και ενισχύει την ανεξαρτησία τους.

Ο κ. Πικραμμένος, πρότεινε επίσης την ίδρυση μιας Αρχής, η οποία θα παρακολουθεί τα δημοσιονομικά ελλείμματα και θα έχει βέτο στις πολιτικές αποφάσεις των κυβερνήσεων σχετικά με αυτά καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά: "Επειδή βλέπω να ανθίζει το λεφτόδεντρο και να αρχίζει πάλι μια ρητορική παροχών και αυξήσεων" "Επειδή έχω ζήσει στην πλάτη μου τα μνημόνια και ως πρόεδρος του ΣτΕ και ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός σε μια περίοδο που κινδυνεύαμε να χρεοκοπήσουμε, δεν πρέπει η χώρα μας από άστοχες πολιτικές αποφάσεις να οδηγηθεί πάλι σε καταστάσεις στις οποίες οδηγήθηκε στο παρελθόν. Αυτές οι πολιτικές πρέπει να μπαίνει ένα φρένο" τόνισε.

Με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ για το μπόνους ύψος, την εκτός σχεδίου δόμηση, την ενημέρωση για τις παρακολουθήσεις, ο κ. Πικραμμένος ρωτήθηκε αν τελικώς ασκούν πολιτική οι δικαστές και το ΣτΕ. Απάντησε ότι οι δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων φυσικά και ασκούν κάποιου είδους πολιτική, όχι όμως με την έννοια με την οποία συνήθως κατηγορούνται. Δεν κάνουν τέτοιου είδους πολιτική. "Ερμηνεύοντας το Σύνταγμα, το οποίο είναι ζωντανό κείμενο και δεκτικό διαφόρων ερμηνειών κατά εποχές και κατά καταστάσεις, καταλήγουν στο να κάνουν κάποια είδους πολιτική. Η συνήθης κατηγορία είναι ότι τα δικαστήρια κάνουν δημοσιονομική πολιτική (με τα επιδόματα επί παραδείγματι) και η απάντησή μου σε υπουργούς είναι "όταν κόψαμε τα επιδόματα με τα μνημόνια πάλι δεν κάναμε δημοσιονομική πολιτική; Τότε όμως δεν μας κατηγορήσατε". Φυσικά και το δικαστήριο ερμηνεύει το Σύνταγμα και με βάση τις ερμηνείες του Συντάγματος λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες έχουν πολιτικό αντίκτυπο. Φυσικό είναι αυτό" είπε ο κ. Πικραμμένος.

Σχετικώς με το αν είναι σωστό η Δικαιοσύνη να απευθύνεται στο ευρύ κοινό, ο κ. Πικραμμένος σχολίασε: "Το κλασικό είναι ότι η Δικαιοσύνη δίνει την απάντηση με την απόφαση την οποία λαμβάνει το δικαστήριο, ωστόσο επειδή υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, αλλά υπάρχει και η καθυστέρηση, είναι καλό να ενημερώνεται η κοινή γνώμη για το που πηγαίνει μια απόφαση και να δίδεται μια εικόνα και να παρέχεται μια ενημέρωση, ώστε να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις να μην χτίζονται μυθιστορήματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι καλά κάνει η Δικαιοσύνη και συνοπτικά ενημερώνει".

Αναφορικώς με την άποψη ότι θα ενίσχυε την εικόνα της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης ένας άλλος τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι "Ισχύει ότι ισχύει και για την Δημοκρατία. Δεν είναι καλό πολίτευμα, αλλά είναι το καλύτερο από όσα υπάρχουν. Υπάρχουν βελτιώσεις και ασφαλιστικές δικλείδες και πράγματα ενδεχομένως που μπορεί να οδηγήσουν σε βελτιώσεις".

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για "ατυχείς χειρισμούς στην υπόθεση Novartis" o κ. Πικραμένος ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έδωσε απάντηση στην ουσία, "απλώς εξέφρασε μια ενόχληση, η οποία υπήρχε και φαίνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και δεν είναι μόνο για την ιστορία της Novartis, αλλά και την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών". "Περιμένω λοιπόν και θα περιμένω μια απάντηση επί της ουσίας. Η υπόθεση Novartis, ήταν απλά και μόνο ιστορία κακού χειρισμού; Πάρτε καθαρά θέση και πείτε μας: Ήταν κακός χειρισμός ή απαράδεκτη στην ουσία της η ιστορία αυτή;", κατέληξε.

