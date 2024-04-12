Για τους τρεις πυλώνες πολιτικής για την αντιμετώπιση της ακρίβειας μίλησε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Σημειώνοντας πως η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας, ο κ. Μαρινάκης ανέδειξε τους τρεις πυλώνες πολιτικής για την αντιμετώπισή της: Πρώτον, τα μόνιμα μέτρα αύξησης εισοδήματος. "Τι έχουμε καταφέρει; Ενώ σωρευτικά ο πληθωρισμός είναι 14% μέχρι τέλος του '23, ο μέσος μισθός να έχει αυξηθεί 19% – 20%, περίπου 20%. Ενώ σωρευτικά ο πληθωρισμός μέχρι τώρα που μιλάμε είναι 16,5%, ο κατώτατος μισθός να έχει αυξηθεί 27%", ανέφερε. Δεύτερον, τα πρόστιμα. "Η Ελλάδα είχε τη λεγόμενη ΔΙΜΕΑ, είναι η υπηρεσία ελέγχου της αγοράς, η οποία ήταν μία υπηρεσία «φάντασμα». Το '20 συστάθηκε και ξεκίνησε να κάνει ελέγχους και πρόστιμα. Τα πρόστιμα επιβάλλονται κυρίως για να υπάρχουν κανόνες και να εφαρμόζονται και βέβαια είναι πολλαπλάσια του κέρδους", ανέφερε και τρίτον, τα στοχευμένα μέτρα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα, το βρεφικό γάλα, "για τις πραγματικές τιμές στο ράφι ούτως ώστε οι εκπτώσεις να είναι ουσιαστικές και όχι τυπικές ", όπως σημείωσε. Ερωτηθείς για τα "καλάθια" επισήμανε πως δεν είναι πανάκεια και πως η επιδοματική πολιτική δεν είναι προτεραιότητα, αναδεικνύοντας ωστόσο τη μεγάλη σημασία των κοινωνικών επιδομάτων. "Θα την κρατήσουμε, θα τη διατηρήσουμε, παράδειγμα τα επιδόματα αναπηρίας, στη στήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη να βρουν δουλειά, δεν πρόκειται δηλαδή να κοπεί κανένα κοινωνικό επίδομα. Αλλά οι έκτακτες παρεμβάσεις στο μείγμα της πολιτικής μας τώρα που αρχίζει και αποκλιμακώνεται ο πληθωρισμός, θα είναι μόνον όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη", ανέφερε προσθέτοντας πως θα δοθεί έμφαση στη συνέχιση αυξήσεων εισοδημάτων, σε συντάξεις, μισθούς, κατώτατο μισθό με το ξεπάγωμα των τριετιών. "Στη στήριξη της οικογένειας, ένα από τα πιο σημαντικά μας πρότζεκτ, την αντιμετώπιση του δημογραφικού που είναι και η στέγη" σημείωσε. "Και το τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό, οι άνθρωποι του επιχειρείν, οι μικρομεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες να έχουν περισσότερα εργαλεία", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρινάκης μιλώντας για τον φορτισμένο δημόσιο διάλογο αναφέρθηκε στα σημαντικά ζητήματα των πολιτών αναρωτώμενος σε τι ποσοστό συζητούνται. "Ο ρόλος της Αντιπολίτευσης είναι να ελέγχει, να αντιπροτείνει να κάνει σφοδρή πολιτική κριτική με αντιπροτάσεις. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δημοκρατία έχουμε, εκφράζω εγώ όπως πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνεται αντιπολίτευση" σημείωσε, αφού είχε μιλήσει για τα μέτρα που ο ίδιος είχε ανακοινώσει τις τελευταίες 15 ημέρες: "θα ξεκινήσω με έναν πολύ γρήγορο προβληματισμό. Ενδεχομένως, να σας πω και τον πόνο μου κιόλας, επιτρέψτε μου την υπερβολή της έκφρασης. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Και θα σας πω μόνο τις τελευταίες ούτε 15 μέρες, μπορεί να λέω και πολλές, έχω κάνει τις εξής ανακοινώσεις έχοντας το καθήκον να τις κάνω. Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ, δηλαδή παραπάνω ως ποσοστό απ' ό,τι η πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μια πολύ σημαντική καμπάνια για τον σχολικό εκφοβισμό που αγγίζει όλες τις πτυχές. Τον νέο δικαστικό χάρτη, ο οποίος μειώνει τους χρόνους απονομής δικαιοσύνης κατά 450 μέρες, 30%. Το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» που αφορά πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βρουν σπίτι. Την υπογραφή του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης που υιοθετούνται σημαντικές ελληνικές προτάσεις. Το γεγονός ότι στα γήπεδα πλέον μαζί με τις κάμερες μπαίνουμε και με προσωποποιημένα εισιτήρια, άρα, εφαρμόζονται αυτά τα οποία έχουμε πει. Ότι το ρεύμα για τρίτο συνεχόμενο μήνα μειώθηκε στα προ κρίσης επίπεδα –μπορώ να μιλάω για πολλή ώρα – το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»", ανέφερε.

Ακόμα, σημείωσε ότι για το ζήτημα του κράτους δικαίου υποβόσκει κάτι πολύ επικίνδυνο, καθώς την ώρα που η Κομισιόν με έκθεσή της λέει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντικά βήματα, έρχονται, όπως είπε, ως δια μαγείας συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες και υπογράφουν ένα ψήφισμα ότι δήθεν αμφισβητείται το κράτος δικαίου. «Εμείς δεν πήγαμε ποτέ στην Ευρώπη να ζητήσουμε να κοπούν χρήματα γιατί αυτά δεν ανήκουν σε κάποιο κόμμα αλλά στους Έλληνες. Κάποια πράγματα ξεπερνούν την κομματική αντιπαράθεση», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

