Στο 13,1% έχει διαμορφωθεί μέχρι και τις 11:30 το ποσοστό συμμετοχής των εκλογέων στις ευρωεκλογές, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε το υπουργείο Εσωτερικών από τους δικαστικούς αντιπροσώπους του 88,2% των εκλογικών τμημάτων, υπολογίζεται ότι μέχρι εκείνη την ώρα είχαν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα 1.260.931 ψηφοφόροι.

Την αντίστοιχη χρονική περίοδο στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2023 το ποσοστό συμμετοχής ήταν 16%.

Τα ποσοστά συμμετοχής ανά περιφέρεια είναι τα εξής:

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 12,9%

Κεντρικής Μακεδονίας 14%

Δυτικής Μακεδονίας 10,5%

Ηπείρου 13,6%

Θεσσαλίας 14,9%

Ιονίων Νήσων 9,7%

Δυτικής Ελλάδας 12,9%

Στερεάς Ελλάδας 14,3%

Αττικής 13,2%

Πελοποννήσου 11,6%

Βορείου Αιγαίου %

Νοτίου Αιγαίου 11,7% και

Κρήτης 13,8%.

Η επόμενη ενημέρωση για τα ποσοστά συμμετοχής θα είναι γύρω στις 14:45.

