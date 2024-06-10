Ο ηγέτης της Δημοκρατίας της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ υποστήριξε χθες Κυριακή ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν το χωριό Ριζίβκα, στη μεθόριο της περιφέρειας Σούμι της Ουκρανίας.

Μαχητές του τάγματος Αχμάτ «διεξήγαγαν τακτικές επιχειρήσεις μαζί με στρατιωτικούς άλλων ρωσικών μονάδων κι απελευθέρωσαν ακόμη μια κοινότητα από τον εχθρό», που ήταν «το χωριό Ριζίβκα», ανέφερε ο κ. Καντίροφ μέσω Telegram.

«Κατόπιν σχεδιασμένων επιθετικών ενεργειών μεγάλης κλίμακας, η ουκρανική πλευρά υπέστη μεγάλες απώλειες και αναγκάστηκε να υποχωρήσει», πρόσθεσε.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα με ανεξάρτητο τρόπο τον ισχυρισμό του τσετσένου ηγέτη.

Ο Γιούρι Ζάρκο, επικεφαλής του δήμου Μπιλοπίλια, στον οποίο υπάγεται διοικητικά το χωριό Ριζίβκα, διέψευσε πως το χωριό καταλήφθηκε και διαβεβαίωσε την ουκρανική κρατική τηλεόραση πως δεν βρίσκεται καμιά ρωσική μονάδα εκεί.

Τον περασμένο μήνα, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε πως η Ρωσία συγκέντρωνε στρατεύματα κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία ενόψει πιθανής νέας επίθεσης.

Ταυτόχρονα, οι ουκρανικές αρχές άρχισαν να απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους ορισμένων πόλεων και χωριών κοντά στη μεθόριο στην περιφέρεια Σούμι.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέγραψαν τα μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη σε 18 μήνες κατά τη χερσαία επίθεση εναντίον της περιφέρειας του Χαρκόβου από τη 10η Μαΐου, καταλαμβάνοντας χωριά στα σύνορα κι αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να φύγουν.

Ο ουκρανικός στρατός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ελλείψεις εμπειροπόλεμου προσωπικού, όπλων και πυρομαχικών, μοιάζει να δυσκολεύεται να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις, παρότι έχει αρχίσει να φθάνει μέρος της δυτικής βοήθειας που καθυστερούσε για μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

