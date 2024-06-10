Η σοσιαλιστική αντιπολίτευση κέρδισε τις ευρωεκλογές στην Πορτογαλία, ξεπερνώντας ελαφρά την κεντροδεξιά κυβερνητική συμμαχία που κέρδισε οριακά τις πρόωρες εκλογές του Μαρτίου, υποδεικνύουν τα σχεδόν τελικά επίσημα αποτελέσματα.

Το κόμμα της άκρας δεξιάς Σέγκα καταλαμβάνει την τρίτη θέση με το 9,8% των ψήφων, επίδοση σχεδόν υποδιπλάσια αυτής των βουλευτικών εκλογών (18%).

Σε μικρή απόσταση ακολούθησε φιλελεύθερη παράταξη που είχε επίσης τερματίσει στην τέταρτη θέση τον Μάρτιο.

Το ψηφοδέλτιο υπό τη σοσιαλίστρια Μάρτα Τεμίντου, της υπουργού Υγείας την περίοδο της πανδημίας του νέου κορονοϊού, κατέλαβε την πρώτη θέση με το 32,1% των ψήφων, έναντι 31,1% που εξασφάλισαν οι υποψήφιοι της κυβερνητικής συμμαχίας, με επικεφαλής 28χρονο δημοσιογράφο που έκανε το ντεμπούτο του στην πολιτική, τον Σεμπαστιάου Μπουγκάλιου.

Οι βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου έβαλαν τέλος σε οκτώ χρόνια διακυβέρνησης των Σοσιαλιστών υπό τον πρωθυπουργό Αντόνιο Κόστα, ο οποίος παραιτήθηκε τον Νοέμβριο, αφού το όνομά του ενεπλάκη σε έρευνα για άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος.

Η συμμαχία της δεξιάς, υπό τον επικεφαλής της νέας κυβέρνησης Λουίς Μοντενέγκρου, επικράτησε με μικρή διαφορά των σοσιαλιστών· δεν διαθέτει πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο, όπου είναι αναγκασμένη να συνεργάζεται είτε με τους αντιπολιτευόμενους σοσιαλιστές είτε με την άκρα δεξιά.

Προσπαθώντας να πείσει τους ψηφοφόρους, η κυβέρνηση ανήγγειλε πακέτα μέτρων σε τομείς όπως η υγεία, η φορολογία, η μετανάστευση...

«Αναγνωρίζω, ως ηγέτης αυτής της συμμαχίας, πως δεν επιτύχαμε τον στόχο μας», είπε ο κ. Μοντενέγκρου το βράδυ, αφού «συνεχάρη» το Σοσιαλιστικό Κόμμα για τη νίκη του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

