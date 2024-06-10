Η διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως ζήτησε να διεξαχθεί ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για αμερικανικό σχέδιο απόφασης που καλεί το Ισραήλ και τη Χαμάς να εφαρμόσουν «χωρίς καθυστέρηση» την πρόταση για την κατάπαυση του πυρός την οποία παρουσίασε την 31η Μαΐου ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, χωρίς να διευκρινίσει αν ορίστηκε ημερομηνία γι’ αυτή.

Χθες Κυριακή, «οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν το Συμβούλιο Ασφαλείας να κινηθεί προς ψηφοφορία για το αμερικανικό σχέδιο απόφασης (...) που υποστηρίζει την πρόταση που βρίσκεται πάνω στο τραπέζι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της αμερικανικής μόνιμης αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ, ο Νέιτ Έβανς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

