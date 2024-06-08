Εξαφάνιση Μichael Mosley από τη Σύμη: Τι συνέβη στον παρουσιαστή του BBC

Οι διασώστες εντείνουν τις έρευνές τους για τον 68χρονο παρουσιαστή του BBC τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τη Σύμη εδώ και τέσσερις ημέρες.

Στην Σύμη έχουν σπεύσει τα τέσσερα παιδιά του ενώ η σύζυγός του τονίζει πως δεν έχουν χαθεί ακόμη οι ελπίδες της οικογένεια για την ανεύρεσή του.

Ο 68χρονος όπως εκτιμάται, με βάση και το νεότερο βιντεοληπτικό υλικό που προέκυψε από κάμερα ασφαλείας και τον αποτυπώνει να περπατά με την ομπρέλα του δίπλα στη Μαρίνα του Πέδι με κατεύθυνση την Αγία Μαρίνα και τον λόφο Νουλιά, έχει εξαφανιστεί ανάμεσα σε τρεις κορυφές λόφων από το συγκεκριμένο σημείο προς τον Γιαλό της Σύμης.

Πρόκειται για την τελευταία καταγραφή του αγνοούμενου σε κάμερα κλειστού κυκλώματος καθώς οι αρχές της ασφάλειας Ρόδους αναζήτησαν ανάλογο βιντεοληπτικό υλικό στην είσοδο της Σύμης, δηλαδή προς το Γιαλό και δεν έχει αποτυπωθεί καμία κίνηση ή παρουσία του.

Στελέχη της ελληνικής αστυνομίας έχουν τη βεβαιότητα πως ο δημοσιογράφος έχει χαθεί σε αυτά τα περίπου 2,5 χιλιόμετρα τα οποία ωστόσο δεν είχαν οριοθετηθεί επ' ακριβώς τις προηγούμενες τρεις μέρες.

Πρόκειται για διαδρομή ιδιαιτέρως «αφιλόξενη» σε μη εξοικειωμένο, με την περιοχή, περιπατητή καθώς έχει κακοτράχαλα, δύσβατα αλλά και κατά τόπους αδιέξοδα και επικίνδυνα σημεία χωρίς ουσιαστικά μονοπάτια.

Το πόσο δύσκολα προσπελάσιμη είναι μάλιστα η διαδρομή, γίνεται αντιληπτό και από το γεγονός ότι ακόμη και τα σωστικά συνεργεία από τη στεριά δυσκολεύονται να επιχειρήσουν και για αυτόν τον λόγο οι έρευνες βασίζονται κυρίως στο ελικόπτερο της πυροσβεστικής αλλά και στα πλάνα που καταγράφουν τα drones.

Τα ίδια στελέχη επισημαίνουν πως ο αγνοούμενος δεν είχε μαζί του μεγάλη ποσότητα νερού και στην περιοχή επικρατούσαν δύσκολες καιρικές συνθήκες με θερμοκρασίες 46 και 47 βαθμών Κελσίου.

Μάλιστα είχε ήδη διανύσει την απόσταση των 20 περίπου λεπτών από τον Άγιο Νικόλαο προς το Πέδι και για αυτούς τους λόγους δεν μπορούν να αποκλείσουν να υπέστη κάποια θερμοπληξία που ενδεχόμενα προκάλεσε και άλλα παθολογικά αίτια όπως απώλεια προσανατολισμού ή κατάρρευση.

Επιπρόσθετα δεν μπορούν να αποκλείσουν κάποια πτώση, σοβαρό τραυματισμό και απώλεια αισθήσεων ή ακόμη και κάποιο τσίμπημα από φίδι ή έντομο, τα οποία και όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι συναντώνται σε αυτά τα σημεία.

Αξίζει να αναφερθεί πάντως πως και ο ίδιος ο δημοσιογράφος είχε σημειώσει την εν λόγω περιοχή και στον χάρτη που συνήθως χρησιμοποιούσε έχοντας υπ' όψιν του ενδεχομένως να πραγματοποιήσει αυτή τη διαδρομή για να μεταβεί στη γνωστή παραλία της Αγίας Μαρίνας και εν συνεχεία να επιστρέψει στον Γιαλό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.