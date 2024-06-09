Ευρωεκλογές 2024: Οι 3 πολιτικές ομάδες που σχηματίζουν έναν άτυπο συνασπισμό

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση των πρώτων αποτελεσμάτων που έδωσε στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι τρεις πολιτικές ομάδες που σχηματίζουν έναν άτυπο συνασπισμό στο ΕΚ:

Tο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP), οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) και οι Κεντρώοι-Φιλελεύθεροι (Renew), συγκεντρώνουν μια άνετη πλειοψηφία.

Συγκεκριμένα, το ΕΛΚ βγάζει 195 έδρες, οι Σοσιαλιστές 136 έδρες, το Renew 85 έδρες, το κόμμα Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές (ECR) 77 έδρες και το κόμμα Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID) 62 έδρες, οι Πράσινοι 53 έδρες και η Ευρωπαϊκή Αριστερά (GUE) 38 έδρες. Ο αριθμός των Μη Εγγεγραμμένων (NI) είναι 51, ενώ οι νέες έδρες που μένει να αποφασιστεί σε ποιά πολιτική ομάδα θα ενταχθούν, είναι 51.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.