Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή στην κοιλιά ενός πύθωνα, που την είχε καταβροχθίσει, στην κεντρική Ινδονησία, ανακοίνωσε σήμερα ένας τοπικός αξιωματούχος.

Ο σύζυγος της Φαρίντα, ηλικίας 45 ετών, και κάτοικοι του χωριού Καλέμπανγκ, στην επαρχία Νότιο Σουλαουέσι, ανακάλυψαν χθες το πτώμα της στο εσωτερικό ενός δικτυωτού πύθωνα, που είχε μήκος περίπου πέντε μέτρων.

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών είχε εξαφανιστεί το βράδυ της Πέμπτης και έρευνες είχαν ξεκινήσει για τον εντοπισμό της, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του χωριού, Σουάρντι Ρόσι.

Οι κάτοικοι του χωριού «χτένισαν» την περιοχή και σύντομα εντόπισαν «έναν πύθωνα με μεγάλο στομάχι», είπε ο Ρόσι.

«Αποφάσισαν να του ανοίξουν το στομάχι και τότε εμφανίστηκε το κεφάλι της Φαρίντας».

Η άτυχη γυναίκα ήταν πλήρως ντυμένη στο εσωτερικό του ερπετού.

Τέτοιου είδους περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια, όμως άνθρωποι έχουν πεθάνει στην Ινδονησία τα τελευταία χρόνια, αφότου τους έχουν καταβροχθίσει πύθωνες.

Τον περασμένο χρόνο, κάτοικοι της περιοχής Τινανγκέα, στο νοτιοανατολικό Σουλαουέσι, σκότωσαν έναν πύθωνα οκτώ μέτρων, ο οποίος είχε στραγγαλίσει και φάει έναν αγρότη.

Το 2018, μία 54χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο εσωτερικός ενός πύθωνα μήκους επτά μέτρων στο νοτιοανατολικό Σουλαουέσι.

