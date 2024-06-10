Τα κόμματα της αριστεράς και των οικολόγων κατέγραψαν άνοδο στις ευρωεκλογές που διεξήχθησαν στις σκανδιναβικές χώρες την Κυριακή, σε αντίθεση με την ακροδεξιά που συρρικνώθηκε, σύμφωνα με αποτελέσματα και exit polls.

Στη Φινλανδία, το κόμμα Αριστερή Συμμαχία καταγράφει θεαματική άνοδο λαμβάνοντας το 17,3% των ψήφων, τέσσερις μονάδες περισσότερες σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με τα αποτελέσματα με καταμετρημένο το 99% των ψηφοδελτίων.

"Δεν είχα ονειρευτεί ποτέ τέτοια ποσοστά", δήλωσε η Λι Άντερσον, η ηγέτιδα της Αριστερής Συμμαχίας.

Το κόμμα θα καταλάβει επομένως τρεις από τις 15 έδρες της Φινλανδίας στο Ευρωκοινοβούλιο, έναντι μιας μόνο στις προηγούμενες εκλογές.

Ο κεντροδεξιός Εθνικός Συνασπισμός του πρωθυπουργού Πέτερι Όρπο εδραιώνει τα κέρδη του σχεδόν με το 25% των ψήφων, αυξάνοντας τη δύναμή του κατά σχεδόν τέσσερις μονάδες.

Το ακροδεξιό Κόμμα των Φινλανδών, που μετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, υποχωρεί στο 7,6% καταγράφοντας πτώση 6,2 μονάδων. Θα λάβει μόνο μια έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο.

"Αυτό είναι ένας συναγερμός για το κόμμα μας", δήλωσε ο Σεμπάστιαν Τίνκινεν, ο οποίος θα είναι ο μόνος εκλεγμένος, μιλώντας στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Yle.

Στη Σουηδία, οι Πράσινοι σημειώνουν άνοδο 4,2 μονάδων και λαμβάνουν ποσοστό 15,7%, σύμφωνα με δημοσκόπηση έξω από την κάλπη για το τηλεοπτικό δίκτυο SVT.

Το Αριστερό Κόμμα καταγράφει επίσης άνοδο (+4 μονάδες στο 10,7%), ενώ οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες υποχωρούν κατά 1,4 μονάδα στο 13,9%.

Οι σοσιαλδημοκράτες διατηρούν τη θέση τους και παραμένουν επικεφαλής με 23,1%.

Στη Δανία, σε ένα ιδιαίτερα διασπασμένο πολιτικό περιβάλλον, το λαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα είναι επικεφαλής και με σαφή άνοδο 5,2 μονάδων σε σχέση με το 2019, λαμβάνοντας το 18,4% των ψήφων, σύμφωνα με δημοσκόπηση εξόδου, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση DR.

Το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, επικεφαλής της κυβέρνησης συνασπισμού, φέρεται να υποχωρεί στο 15,4% Τα δύο κόμματα αναμένεται να λάβουν από τρείς έδρες το καθένα μεταξύ των 15 εδρών της Δανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

