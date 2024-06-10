Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, με σύντομη ανάρτηση στο Χ, στο εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματός της, «Αδέλφια της Ιταλίας» το οποίο, σύμφωνα με σειρά προβολών επί πραγματικών ψήφων, φέρεται να κυμαίνεται από το 27,7% μέχρι 28,5%.

«Ευχαριστώ! Τα Αδέλφια της Ιταλίας είναι και πάλι πρώτο κόμμα και ξεπερνούν το αποτέλεσμα των τελευταίων βουλευτικών εκλογών», έγραψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

GRAZIE! 🇮🇹@FratellidItalia si conferma primo partito italiano, superando il risultato delle scorse elezioni politiche. pic.twitter.com/uYHHm4Nm6S — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 9, 2024

Οι πρώτες προβολές επί πραγματικών ψήφων δείχνουν να επιβεβαιώνουν τα exit poll αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στην Ιταλία.

Με την ψήφο τους για την ανανέωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι Ιταλοί φέρονται να ανέδειξαν και πάλι πρώτο κόμμα τα Αδέλφια της Ιταλίας της πρωθυπουργού Μελόνι (27,7%).

Το κόμμα της Μελόνι στις βουλευτικές εκλογές του 2022 έλαβε ποσοστό 26%.

Επίσης στη δεξιά, η Φόρτσα Ιτάλια που ίδρυσε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι φέρεται να λαμβάνει 10,5% και η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι 8%.

Στην αντιπολίτευση, το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα συγκεντρώνει 23,7%, καταγράφοντας άνοδο τεσσάρων και πλέον μονάδων σε σύγκριση με τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Αντίθετα το Κίνημα Πέντε Αστέρων (11,1%) χάνουν πάνω από τέσσερις μονάδες σε σχέση με πριν από δυο χρόνια.

Η συμμαχία οικολόγων-αριστεράς φέρεται να λαμβάνει 6,6%, ποσοστό που, αν επιβεβαιωθεί από την καταμέτρηση των ψήφων, δεν μπορεί παρά να ικανοποιήσει την ηγεσία της πολιτικής συμπόρευσης η οποία το 2022 δεν είχε ξεπεράσει το 3,6%.

Η κεντρώα εκλογική συμμαχία Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, λαμβάνει 4% των ψήφων, ενώ το μετριοπαθές κόμμα Azione («Δράση»), 3%. Για τα ιταλικά κόμματα, το όριο εισόδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το 4%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

