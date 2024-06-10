«Καμπανάκι» κινδύνου για την ακροδεξιά έκρουσε την Κυριακή η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το κέντρο αντέχει, τόνισε για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα άκρα κέρδισαν υποστήριξη. Η πρόεδρος της Κομισιόν ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ψηφοφόρους για την εμπιστοσύνη τους.



«Σήμερα είναι μια καλή μέρα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κερδίσαμε τις ευρωεκλογές», δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



Το ΕΛΚ είναι μια πυξίδα σταθερότητας, σημείωσε.



«Αυτές οι εκλογές μας έδωσαν δύο μηνύματα, είπε η Γερμανίδα αξιωματούχος: το κέντρο κρατάει, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι η άκρα αριστερά και η άκρα δεξιά έχουν κερδίσει υποστήριξη, και γι' αυτό το λόγο τα κεντρώα κόμματα αναλαμβάνουν μεγάλη ευθύνη,



Όλοι έχουμε συμφέρον για σταθερότητα, τόνισε, δεσμευόμενη ότι από αύριο θα προσεγγίσει τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και θα ανανεώσει την Ευρώπη.



Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι στόχος της είναι να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο με όσους είναι φιλοευρωπαίοι, υπέρ της Ουκρανίας, υπέρ του κράτους δικαίου.



Ο κόσμος γύρω μας βρίσκεται σε αναταραχή, υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν, προσθέτοντας ότι κάποιοι προσπαθούν να αποδυναμώσουν την Ευρώπη. «Δεν θα το αφήσουμε ποτέ να συμβεί», ξεκαθάρισε.



«Αυτά τα αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων θέλει μια ισχυρή Ευρώπη», είπε.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε βέβαιη ότι μπορεί να επανεκλεγεί πρόεδρος της Κομισιόν. «Θέλω να οικοδομήσω μια ευρεία πλειοψηφία για μια ισχυρή Ευρώπη» τόνισε.



Σύμφωνα με την απεσταλμένη του ΣΚΑΪ στις Βρυξέλλες Χρύσα Τσίχλη Σοσιαλδημοκράτες, Φιλελεύθεροι και Πράσινοι φέρονται να κλίνουν στη στήριξη της υποψηφίου του ΕΛΚ.

