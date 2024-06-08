Το ChangerZ Youth Festival ανακοινώθηκε επίσημα και με φόντο το γραφικό σκηνικό του Φράγματος Περδίκκα Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα, το φεστιβάλ είναι έτοιμο να μεταμορφώσει το καλοκαιρινό τοπίο από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου.

Και δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ μουσικής. Είναι μια κίνηση προς την προσωπική και περιβαλλοντική μεταμόρφωση. Με μια σειρά τεσσάρων ημερών γεμάτες δραστηριότητες, σεμινάρια και συναρπαστικές παραστάσεις, το ChangerZ στοχεύει να εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και να διασκεδάσει συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα.

Ζήστε τη συγκίνηση που αισθάνεται κανείς στο κορμί με τους λάτιν χορούς, βρείτε το ζεν σας με γιόγκα και πιλάτες, εξερευνήστε τη φύση με πεζοπορίες με οδηγό και εμπλουτίστε το μυαλό σας με ομιλίες καθοδήγησης, ενημέρωση για την ανακύκλωση και εργαστήρια για την ψυχολογία, και τη διατροφή.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα:

Κάθε απόγευμα, η σκηνή θα ζωντανεύει με διαφορετικά μουσικά είδη.

Πέμπτη 04/07

● Moyzikanoi

● Urca de Lima

● Μαρίνα Σπανού

● Μαρίνα Σάττι

Παρασκευή 05/07

● Redeem

● Lobo

● Novel 729

Σάββατο 06/07

● Majovoli

● Σίλια Κατραλή μαζί με Papazό & Leo

● Σκιαδαρέσες

● Πάνος Βλάχος

Κυριακή 07/07

● Shuffle SKG

● Άννα Μαρία Παπαγιάννη

● Cj Jeff



