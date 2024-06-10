Οι προεκλογικές προβλέψεις των εκλογολόγων, και οι φοβίες των κομματικών επιτελείων για πολύ υψηλά ποσοστά αποχής των Ελλήνων από τις ευρωκάλπες, επιβεβαιώθηκαν από τα εκλογικά αποτελέσματα των ευρωκλογών.

Είναι ενδεικτικό ότι από το σύνολο των 9.605.244 εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους προσήλθαν για να ψηφίσουν μόλις 3.891.466 πολίτες, με αποτέλεσμα η συμμετοχή να φτάσει μόλις το 41,05% και η αποχή να εκτοξευθεί στο ποσοστό ρεκόρ του 59,5%.

Το υψηλότερο ποσοστό αποχής καταγράφεται στην εκλογική περιφέρεια της Φλώρινας με 74%, ενώ πάνω από 70% είναι και σε Κεφαλονιά και Λακωνία. Δεν προσήλθε επίσης στις κάλπες σχεδόν το 67% των εγγεγραμμένων σε Δωδεκάνησα, Λέσβο και Ευρυτανία, ενώ υψηλά είναι τα αντίστοιχα ποσοστά και σε Δυτική Αττική (62,55%) και Α' Αθηνών (60,70%).

Εκτός από το μειωμένο ενδιαφέρον των πολιτών για το ευρωκοινοβούλιο, τα υψηλά ποσοστά αποχής σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες οφείλεται και στη μη εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων από πολίτες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό, και ο πιθανός θάνατός τους δεν έχει καταγραφεί σε ελληνικό ληξιαρχείο προκειμένου να διαγραφεί από τους εκλογικούς καταλόγους.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος το υπουργείο Εσωτερικών έχει θεσμοθετήσει και προτίθεται να εφαρμόσει από το αμέσως επόμενο διάστημα τη διαγραφή από τους εκλογικούς καταλόγους ηλικιωμένων που έχουν χρόνια να δώσουν σημεία ζωής (μέσω κατάθεσης φορολογικής δήλωσης κ.λπ.).

Τα ποσοστά αποχής στις δύο προηγούμενες ευρωεκλογές, το 2019 και το 2014 ήταν 41,3% και 40,67% αντίστοιχα, αλλά τότε οι εκλογές ήταν διπλές, καθώς διεξήχθησαν ταυτόχρονα με τις αυτοδιοικητικές, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πλειοψηφία των εκλογέων.

Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό αποχής σε ευρωεκλογές στην Ελλάδα καταγράφεται το 2009 με 47,46%, που και τότε ήταν μονές.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.