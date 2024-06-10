Ολοκληρώθηκε μια εκλογική διαδικασία σε 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, κυριολεκτικά, εκατομμύρια μηνύματα. Ανάμεσα σε αυτά και τα μηνύματα από το εσωτερικό της χώρας μας και τους Έλληνες που έστειλαν επίσης το δικό τους σήμα και μάλιστα με δυνατή φωνή.

Μεγάλη κερδισμένη στις ευρωεκλογές, και με τεράστια διαφορά, η αποχή η οποία σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες έφτασε το 74,25%!

Η Νέα Δημοκρατία κράτησε την πρώτη θέση, με ουσιαστική απόσταση από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βρέθηκε πολύ μακριά από το 33% που είχε δει το κόμμα στις ευρωεκλογές του 2019 -και που είχε θέσει ο πρωθυπουργός ως στόχο. Αν δε κάποιος επιχειρήσει να κάνει σύγκριση με το 41% που κατέγραψε το κυβερνών κόμμα στις εθνικές εκλογές πριν από ένα χρόνο, τότε θα μπορούσε να κάνει λόγο έως και για εικόνα... κατάρρευσης.

Όχι πως τα υπόλοιπα κόμματα τα πήγαν καλύτερα. Ο κ. Κασσελάκης ούτε πρώτος βγήκε, ούτε την ανατροπή έκανε, όπως διακήρυττε εδώ και μήνες, ενώ δεν κατάφερε να πιάσει τον πήχη του 17%, που ο ίδιος είχε θέσει, όσο δηλαδή έλαβε και στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2023.

Το ΠΑΣΟΚ το ίδιο. Παρέμεινε τρίτο κόμμα. Γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για την επόμενη ημέρα του, με τις πρώτες φωνές να έχουν ήδη ακουστεί.

Το ΚΚΕ έχει λόγους να χαίρεται καθώς καταγράφει άνοδο σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2019, αλλά και σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Επίσης, και η πλευρά Βελόπουλου έχει λόγους να πανηγυρίζει για την άνοδο αλλά και για τα σημεία. Όπως για παράδειγμα ότι βγήκε δεύτερο κόμμα σε 6 εκλογικές περιφέρειες.

Ικανοποιημένη είναι και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς το κόμμα της για πρώτη φορά θα εκπροσωπείται στο Ευρωκοινοβούλιο.

Τέλος, έκπληξη θεωρείται για πολλούς και η είσοδος της “Φωνής Λογικής” στην ευρωβουλή καθώς με το 3,06% που συγκέντρωσε, η κα Αφροδίτη Λατινοπούλου κερδίζει την είσοδό της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε ποιες περιφέρειες τα κόμματα πέτυχαν τις υψηλότερες επιδόσεις

Πρώτη έρχεται η ΝΔ σχεδόν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, εκτός από δύο στην Κρήτη, όπου προηγείται το ΠΑΣΟΚ και δύο στη Θράκη, όπου την πρωτιά κέρδισε το μουσουλμανικό Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας.

Η ΝΔ πέτυχε τα υψηλότερα ποσοστά στο παραδοσιακό εκλογικό «κάστρο» της, τη Λακωνία, με 35,19%, που ωστόσο έχασε 7,64% σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές.

Ποσοστά πάνω από 30% έλαβε σε άλλες 13 εκλογικές περιφέρειες, με τις υψηλότερες επιδόσεις να καταγράφονται στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, στη Χίο, στην Ανατολική Αττική, την Καρδίτσα και την Α' Πειραιώς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν προηγείται σε καμία περιφέρεια, καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά του στην Άρτα με 22,71%, (αλλά με -12,07% σε σχέση με τις προηγούμενες ευρωεκλογές) και ακολουθούν η Κεφαλλονιά (20,46%), η Κέρκυρα (19,22%), ο Δυτικός Τομέας Αθηνών (18,86%) η Αχαΐα (18,45%) και η Β' Πειραιώς (18,30%).

Το ΠΑΣΟΚ κέρδισε την πρώτη θέση στο Λασίθι με 29,41% και στο Ηράκλειο με 26,63%, ενώ υψηλά ποσοστά έλαβε και στο Ρέθυμνο με 25,28% και στην Ηλεία με 22,91%.

Σε έξι εκλογικές περιφέρειες η Ελληνική Λύση κατέλαβε τη δεύτερη θέση και έλαβε ποσοστά από 18,48% έως 15, 61%. Πρόκειται για τις εκλογικές περιφέρειες Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Β' Θεσσαλονίκης, Σερρών και Δράμας.

Αντίστοιχα, το ΚΚΕ έλαβε τα υψηλότερα ποσοστά του και κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε τρία παραδοσιακά εκλογικά «κάστρα» του, συγκεκριμένα σε Σάμο (20,39%), Ζάκυνθο (17,87%) και Λέσβο (15,58%).

Η ΝΙΚΗ έλαβε το υψηλότερο ποσοστό της στην Πιερία με 10,48%, η Πλεύση Ελευθερίας στη Β' Πειραιώς με 4,56% και η Φωνή Λογικής στον Έβρο με ποσοστό 6,40%.

Σε ό,τι αφορά το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, του οποίου η πανελλαδική δύναμη έφτασε το 0,74%, κέρδισε την πρωτιά στη Ροδόπη με ποσοστό 36,95% (-1,05% σε σχέση με το 2019) και στην Ξάνθη με 27,42% (+2,18%).

Τα επίσημα αποτελέσματα

Στο 98,49% της ενσωμάτωσης η ΝΔ έρχεται πρώτο κόμμα με ποσοστό 28,49% με τον ΣΥΡΙΖΑ να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 14,93%, ενώ το τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 12,83%.

Η Ελληνική Λύση με ποσοστό 9.39% καταλαμβάνει την τέταρτη θέση ενώ τα υπόλοιπα κόμματα σημειώνουν τα εξής ποσοστά:

ΚΚΕ: 9,27%

ΝΙΚΗ: 4,39%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,41%

Φωνή Λογικής: 3,05%

Λοιπά: 14,59%

Πηγή: skai.gr

