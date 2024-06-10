Σλοβάκικο φιλελεύθερο κόμμα έκανε χθες την έκπληξη, επικρατώντας στις ευρωεκλογές της παράταξης Smer-SD του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, στον οποίο οι επικριτές του προσάπτουν πως τάσσεται υπέρ του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά πρόσφατα σε επίθεση ενόπλου.

Η παράταξη του κ. Φίτσο, ο οποίος εναντιώνεται στη χορήγηση περισσότερης στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, φερόταν να είναι φαβορί με βάση δημοσκοπήσεις, κατά τις οποίες η απόπειρα κατά της ζωής του αύξησε την υποστήριξη σ’ αυτή.

Το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα Smer-SD εξέφρασε μέσω Facebook τα «συγχαρητήριά του στον νικητή των εκλογών», την παράταξη Progresivne Slovensko (PS, «Προοδευτική Σλοβακία»).

Καταγάγοντας δεύτερη συνεχόμενη νίκη στις ευρωεκλογές, η Προοδευτική Σλοβακία εξασφάλισε το 27,81% των ψήφων και θα αναδείξει έξι ευρωβουλευτές, σύμφωνα με αποτελέσματα που μεταδόθηκαν από τον σλοβάκικο Τύπο προτού καν επισημοποιηθούν.

Το Smer-SD, με το 24,76% των ψήφων, θα στείλει πέντε ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες.

Το κόμμα της άκρας δεξιάς Republika κατέλαβε την τρίτη θέση και θα έχει δυο αντιπροσώπους στο ΕΚ, ενώ άλλες δυο παρατάξεις, το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα KDH και η επίσης σοσιαλδημοκρατική παράταξη Hlas-SD, θα έχουν από μια έδρα η καθεμιά.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Ντάνιελ Κέρεκες, η απόπειρα δολοφονίας του κ. Φίτσο δεν κινητοποίησε τελικά μόνο τους ψηφοφόρους του Smer-SD, αλλά και αυτούς της PS.

«Δεν ήταν μόνο το Smer-SD αυτό που ωφελήθηκε από την επίθεση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά η PS, οι ψηφοφόροι της οποίας ανησυχούν για την εξέλιξη της κατάστασης στη Σλοβακία, σημείωσαν επίσης σημαντική πρόοδο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Μιχάλ Σίμετσκα, πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επικεφαλής της PS, έκρινε πως «οι ψηφοφόροι έστειλαν πολύ σημαντικό μήνυμα στην κυβέρνηση: κατεβάστε ταχύτητα, δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε».

Το ποσοστό συμμετοχής (34,38%), ήταν υψηλότερο από ό,τι σε προηγούμενες ευρωεκλογές και πιθανόν αυτό, σύμφωνα με αναλυτές, έφερε περισσότερες ψήφους στην PS.

Η Σλοβακία, χώρα 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων, μέλος της ΕΕ και του NATO από το 2004, εκλέγει 15 από τα 720 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

