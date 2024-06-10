Τεντόγλου: «Δεν μου αρέσει να είμαι το παιχνίδι στα πειράματα της παγκόσμιας Ομοσπονδίας»

Το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου της Ρώμης παρέλαβε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (09/06) ο Μίλτος Τεντόγλου.



Ο Έλληνας σπουδαίος αθλητής στις δηλώσεις που παραχώρησε λίγο αργότερα, ρωτήθηκε για μια πιθανή αλλαγή αγωνίσματος, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του και τονίζοντας πως δεν θέλει να είναι το παιχνίδι στις αποφάσεις της παγκόσμιας Ομοσπονδίας, προκειμένου να τον χρησιμοποιούν στα πειράματά τους.



Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου:



«Για μένα πιο πολύ μετράει η επίδοση που θα κάνω και το πώς θ' αγωνιστώ. Αν μπορώ να δώσω μία καλή... μάχη, αν μπορώ ν' απαντήσω σε άλλους αθλητές. Δεν είμαι άτομο που κυνηγάει κάποιο σερί. Μου αρέσει ν' αγωνίζομαι, δεν κυνηγάω τα πολλά μετάλλια.



Το δύσκολο κομμάτι είναι να υπάρχει κίνητρο και να συνεχίζεις ν' αγωνίζεσαι. Πάντα βρίσκω τον τρόπο και θέλω πάντα να βελτιώνομαι. Μου αρέσει ν' αγωνίζομαι και να κάνω άλματα».



Για την πιθανή αλλαγή αγωνίσματος: «Το τριπλούν είναι από τα αγαπημένα αγωνίσματα. Αυτό και ύψος τα παρακολουθώ. Θα ήθελα να κάνω τριπλούν. Θα δω πώς θα πάνε τα πράγματα με τι αποφάσεις που θα πάρει η παγκόσμια ομοσπονδία γιατί δεν θέλω να είμαι το παιχνίδι τους και δεν θέλω να με χρησιμοποιούν για τα πειράματα τους».



Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες: «Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και ελπίζω να καταφέρω να κερδίσω ξανά».

