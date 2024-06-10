Η ανάπτυξη, στο πλαίσιο αποστολής με πράσινο φως του ΟΗΕ, δύναμης κενυατών αστυνομικών στην Αϊτή, χώρα όπου η βία των συμμοριών αποτελεί μάστιγα, θα γίνει «πιθανόν αυτήν ή την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε ο πρόεδρος της Κένυας, ο Γουίλιαμ Ρούτο.

Η Κένυα, χώρα της ανατολικής Αφρικής, θα αναλάβει επικεφαλής της αποστολής αυτής, που έλαβε τον Οκτώβριο έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναπτύσσοντας 1.000 αστυνομικούς στο φτωχότερο κράτος της Καραϊβικής. Και άλλες χώρες αναμένεται να συνεισφέρουν δυνάμεις (Μπενίν, Μπαχάμες, Μπανγκλαντές, Μπαρμπάντος, Τσαντ...).

«Πιθανόν την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα στείλουμε αστυνομικούς για να αποκατασταθεί η ειρήνη» στην Αϊτή, είπε ο αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Νακούρου, στο κεντρικό τμήμα της Κένυας.

Κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο κ. Ρούτο διαβεβαίωνε το BBC την 25η Μαΐου πως ανέμενε ότι η άφιξη των κενυατών αστυνομικών θα γινόταν σε περίπου τρεις εβδομάδες. Την 31η Μαΐου, ο κενυάτης πρόεδρος δήλωνε «πεπεισμένος» ότι η ανάπτυξή τους θα γινόταν πολύ σύντομα.

Η αποστολή, στην οποία έχουν εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό οι ΗΠΑ στο επίπεδο της υλικής υποστήριξης —χωρίς όμως την ανάπτυξη στοιχείων του αμερικανικού στρατού ή αμερικανών αστυνομικών—, καλείται να βοηθήσει την αϊτινή αστυνομία στον αγώνα εναντίον των συμμοριών που τρομοκρατούν τον πληθυσμό.

Η Αϊτή παραμένει βυθισμένη εδώ και δεκαετίες σε χρόνια πολιτική αστάθεια. Αλλά η κατάσταση έχει χειροτερέψει πολύ τα τελευταία χρόνια.

Το 80% της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς έχει πέσει στα χέρια συμμοριών, που κατηγορούνται για σωρεία φρικαλεοτήτων — δολοφονίες, βιασμούς, λεηλασίες, απαγωγές για λύτρα κ.λπ.

Ο πληθυσμός της χώρας είναι ταυτόχρονα αντιμέτωπος με σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και άλλων βασικών προϊόντων.

Στην Κένυα, η επιχείρηση πυροδότησε σφοδρές επικρίσεις και έγινε αντικείμενο προσφυγών στη δικαιοσύνη.

Κόμμα της αντιπολίτευσης κατέθεσε στα μέσα Μαΐου νέα προσφυγή στη δικαιοσύνη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «προσβολή» της δικαιοσύνης, καθώς δικαστήριο έκρινε πως η αποστολή είναι «αντισυνταγματική, παράνομη και άκυρη» την 26η Ιανουαρίου, αλλά η κυβέρνηση αψηφά την απόφαση.

Η ΜΚΟ Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) εξάλλου τόνιζε στα τέλη Μαΐου πως, πέρα από τις δικαστικές διαδικασίες, υπάρχουν ερωτήματα για το αν και κατά πόσον η αποστολή θα «σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα», καθώς επίσης και για τη χρηματοδότησή της.

Η κενυατική αστυνομία κατηγορείται συχνά από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για υπέρμετρη χρήση βίας και εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Κατά τη ΜΚΟ, στο «καταπίστευμα» για τη χρηματοδότηση της αποστολής έχουν κατατεθεί ως τώρα 21 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το εγχείρημα εκτιμάται πως θα έχει κόστος που θα ανέλθει σε 600 εκατ. δολάρια.

Αντιμέτωπος με επικρίσεις, ο κ. Ρούτο, που επιδιώκει η Κένυα να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος στο διεθνές σκηνικό, υπερασπίζεται αυτή την αποστολή «για την ανθρωπότητα», καθώς η Αϊτή είναι χώρα που ρημάχτηκε, κατά την άποψή του, από την αποικιοκρατία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

