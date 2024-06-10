Επτά πακιστανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν χθες Κυριακή όταν το όχημά τους έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις.

Έξι στρατιώτες και αξιωματικός σκοτώθηκαν όταν πυροδοτήθηκε «αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός» στην περιοχή Λακί Μαρουάτ, στον νομό Χάιμπερ Παχτούνχβα, εξηγεί ανακοίνωση του γενικού επιτελείου.

Αστυνομικός που υπηρετεί στη Λακί Μαρουάτ δήλωσε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η έκρηξη «κατέστρεψε ολοσχερώς το όχημα» στο οποίο επέβαιναν τα μέλη του στρατού.

Η ορεινή περιοχή Χάιμπερ Παχτούνχβα αποτελεί για καιρό κρησφύγετο τζιχαντιστικών οργανώσεων, ιδίως των πακιστανών Ταλιμπάν και του βραχίονα του Ισλαμικού Κράτους στην περιοχή.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τη χθεσινή επίθεση.

Οι πακιστανοί Ταλιμπάν, γνωστοί με την ονομασία Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ), είναι η πιο ενεργή οργάνωση στην περιοχή και βάζουν συχνά στο στόχαστρο τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι επιθέσεις πολλαπλασιάστηκαν στο Πακιστάν αφότου ανέκτησαν την εξουσία στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν, τη 15η Αυγούστου 2021.

Το Ισλαμαμπάντ ερίζει ότι η ηγεσία του ΚΤΠ βρίσκεται στο Αφγανιστάν, όπου κατ’ αυτό διαθέτει στρατόπεδα εκπαίδευσης και βάσεις μετόπισθεν όπου σχεδιάζει κι εξαπολύει επιθέσεις στο Πακιστάν. Η Καμπούλ αρνείται πως ενέχεται στη βία στη γειτονική χώρα, που χαρακτηρίζει εσωτερικό ζήτημα. Οι σχέσεις των δυο χωρών επιδεινώθηκαν περαιτέρω τους τελευταίους μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

