Οι οικολόγοι υφίστανται πτώση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως στη Γερμανία και στη Γαλλία, όπου το ψηφοδέλτιο της Μαρί Τουσέν διασώθηκε μόλις και μετά βίας, εξασφαλίζοντας το 5% των ψήφων, κατά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών ευρωεκλογών, ωστόσο σημείωσαν επίσης επιτυχίες, ιδίως στη Σουηδία.

Στη Γερμανία, με το 12% των ψήφων, οι Πράσινοι υπέστησαν καθαρή συρρίκνωση του ποσοστού τους σε σύγκριση με τις εκλογές του 2019, όταν είχαν εξασφαλίσει το 20,5% των ψήφων.

Το 2019, είχαν εισέλθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 72 αιρετοί των Πρασίνων, ανάμεσά τους 25 Γερμανοί και 12 Γάλλοι, επίπεδο-ρεκόρ που δεν αναμένεται να επαναληφθεί, καθώς οι στατιστικές προβολές δεν τους δίνουν παρά λίγες περισσότερες από πενήντα έδρες.

Ωστόσο κατέγραψαν και νίκες, στη Σουηδία (15,7%) και στην Ολλανδία, όπου οι πράσινοι που έχουν συμμαχήσει με τους σοσιαλδημοκράτες βρίσκονται στην κορυφή με οκτώ έδρες.

Στη Γαλλία, οι Οικολόγοι κατέγραψαν μια από τις χειρότερες επιδόσεις τους τα τελευταία είκοσι χρόνια, φθάνοντας μόλις και μετά βίας το 5% που απαιτείτο για να εκλέξουν βουλευτές, σύμφωνα με τις ως τώρα εκτιμήσεις. Το αποτέλεσμα αυτό, πολύ κάτω από το 13,4% του Γιανίκ Ζαντό το 2019, αποτελεί νέα αποτυχία, μετά τις προεδρικές εκλογές του 2022.

Οι γάλλοι Οικολόγοι βρίσκονται πολύ πίσω σε αυτές τις εκλογές από το ευρωψηφοδέλτιο του Ραφαέλ Γκλιξμάν (PS/Place publique, περί το 14%), πίσω κι από αυτό της Ανυπότακτης Γαλλίας της Μανόν Ομπρί (8-9%).

Η νέα ήττα ακολουθεί αυτή των προεδρικών εκλογών του 2022, όταν ο Γιανίκ Ζαντό δεν είχε φθάσει καν το 5% που απαιτείτο για να καλυφθούν τα έξοδα της εκστρατείας του.

Χθες βράδυ, στην έδρα του κόμματος, τα αποτελέσματα προκάλεσαν θανατερή σιωπή, ως ακόμη και δάκρυα στα μάτια ορισμένων.

Με δεδομένο «τον πόλεμο που διεξάγεται εναντίον της οικολογίας, αντέξαμε, αλλά υποχωρούμε και υποχωρούμε καθαρά», παραδέχθηκε η Μαρί Τουσέν, εξηγώντας ότι υποτίμησε «την ισχύ των λόμπι» και την «πολιτισμική μάχη εναντίον μας». «Ήμουν στην πρώτη γραμμή» και «δεν μπόρεσα να πείσω» άλλους πέρα «από τη βάση μας» και γι’ αυτό «ζητώ ειλικρινά συγγνώμη», πρόσθεσε.

Αν και «δεν μπορέσαμε να πείσουμε τους ψηφοφόρους», να «εμπνεύσουμε», να «ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες τους για την Ευρώπη», όπως παραδέχθηκε ο Γιανίκ Ζαντό, προκαλεί κάποια «ανακούφιση» το ότι το κόμμα κατάφερε να παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως «δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι που περισώσαμε 5 (έδρες στο ΕΚ) όταν είχαμε 12», πρόσθεσε.

Το κόμμα έκανε την επιλογή να κατέβει μόνο του, αρνούμενο να σχηματίσει κοινό ψηφοδέλτιο με τη συμμαχία της αριστεράς NUPES, παρότι το LFI του είχε προσφέρει ούτε λίγο ούτε πολύ τις κορυφαίες θέσεις στον κατάλογο. Αρνήθηκε επίσης συμμαχία με το PS.

Η Σαντρέν Ρουσό, οικολόγος βουλεύτρια του Παρισιού, εξέφρασε λύπη διότι η παράταξή της ήταν «η πρώτη που έκλεισε την πόρτα» στο ενδεχόμενο κοινού ψηφοδελτίου της αριστεράς, κρίνοντας πως οι ψηφοφόροι δεν της το συγχώρησαν.

Και καθώς οι ψηφοφόροι φάνηκαν να μην ξέρουν ποια οικολογία να υπερασπιστούν ανάμεσα σε δυο εκδοχές του οικολογικού κινήματος, την πιο «ριζοσπαστική» και την «πιο μετριοπαθή», τελικά βρεθήκαμε μεταξύ «του Ζαν-Λικ Μελανσόν και του Ραφαέλ Γκλιξμάν», έκρινε.

Οι Οικολόγοι αναμένεται πλέον να επιδιώξουν συμφωνία με την υπόλοιπη αριστερά ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών. «Το κίνημα θα διέλθει κρίση, αυτό σημαίνει πως είναι ανάγκη να μην κρύψουμε τη σκόνη κάτω από το χαλάκι», εκτιμά κοινοβουλευτικός. Η κατάσταση θα αρχίσει να γίνεται «καυτή» για την επικεφαλής των Οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ, προ΄βλεψε η ίδια πηγή, καθώς δυο μειονοτικά ρεύματα στο κόμμα ζητούν πρόωρο συνέδριο στα τέλη του 2024 ή το αργότερο τον Μάρτιο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

