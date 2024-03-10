Ένταση σημειώθηκε πριν από λίγο έξω από τον κινηματογράφο “Ολύμπιον”, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, κουκουλοφόροι που συμμετείχαν στη συγκέντρωση κατά της ομοφοβικής επίθεσης εναντίον δύο queer ατόμων χθες στη Θεσσαλονίκη, αποδοκίμασαν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία Στεφάνου Κασσελάκη, την ώρα που έφτασε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στον κινηματογράφο “Ολύμπιον”.

Του φώναξαν “σκουπίδι” και τον χαρακτήρισαν καταπιεστή.

Λίγα λεπτά αργότερα, η ίδια ομάδα των κουκουλοφόρων επιτέθηκε εναντίον του αστυνομικού που βρισκόταν στην είσοδο του κινηματογράφου.

Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών τον χτύπησε στο πρόσωπο με το κράνος που κρατούσε.

Οι κουκουλοφόροι κατάφεραν να αρπάξουν το πηλήκιο του αστυνομικού.

Στο “Ολύμπιον” έσπευσε όχημα ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών στον αστυνομικός. Ο τραυματίας αστυνομικός θα μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο 424 ΓΣΝΕ.

