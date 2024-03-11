Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Κασσελάκη στον Λάνθιμο για τα 4 Όσκαρ του Poor Things

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Στέφανος Κασσελάκης στέλνει συγχαρητήρια στο Γιώργο Λάνθιμο

Κασσελάκης

Συγχαρητήρια στον Γιώργο Λάνθιμο απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Τα φώτα στραμμένα στο μεγαλείο της Τέχνης. Συγχαρητήρια για τα 4 Όσκαρ που απέσπασε το Poor Things, στον Γιώργο Λάνθιμο. Έναν άνθρωπο που πέρασε τα σύνορα της πατρίδας μας για να μεγαλουργήσει στο διεθνές σινεμά», έγραψε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Mε κόπο, επιμονή στις ιδέες του και πίστη στο κινηματογραφικό του όραμα. Ας μας επιτρέψει να μοιραστούμε τη χαρά του και να προσπαθήσουμε ώστε κάποτε οι Έλληνες δημιουργοί του σινεμά να μη χρειάζεται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για να πραγματοποιήσουν τα παγκόσμια όνειρά τους», πρόσθεσε.

