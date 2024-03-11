Συγχαρητήρια Κασσελάκη στον Λάνθιμο για τα 4 Όσκαρ του Poor Things

Συγχαρητήρια στον Γιώργο Λάνθιμο απέστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Τα φώτα στραμμένα στο μεγαλείο της Τέχνης. Συγχαρητήρια για τα 4 Όσκαρ που απέσπασε το Poor Things, στον Γιώργο Λάνθιμο. Έναν άνθρωπο που πέρασε τα σύνορα της πατρίδας μας για να μεγαλουργήσει στο διεθνές σινεμά», έγραψε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Mε κόπο, επιμονή στις ιδέες του και πίστη στο κινηματογραφικό του όραμα. Ας μας επιτρέψει να μοιραστούμε τη χαρά του και να προσπαθήσουμε ώστε κάποτε οι Έλληνες δημιουργοί του σινεμά να μη χρειάζεται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για να πραγματοποιήσουν τα παγκόσμια όνειρά τους», πρόσθεσε.

Τα φώτα στραμμένα στο μεγαλείο της Τέχνης.

Συγχαρητήρια για τα 4 Όσκαρ που απέσπασε το Poor Things, στον Γιώργο Λάνθιμο. Έναν άνθρωπο που πέρασε τα σύνορα της πατρίδας μας για να μεγαλουργήσει στο διεθνές σινεμά.



Mε κόπο, επιμονή στις ιδέες του και πίστη στο κινηματογραφικό του… pic.twitter.com/ZKyOLIciRc — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) March 11, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.