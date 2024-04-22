Κασσελάκης: «6η στάση Αστυπάλαια...» - Βίντεο από την περιοδεία στο Αιγαίο

Στην Αστυπάλαια, την έκτη κατά σειρά στάση της περιοδείας του στα νησιά, θα διανυκτερεύσει ο Στέφανος Κασσελάκης εξαίτιας των καιρικών συνθηκών.

Σε σχετική ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «6η στάση Αστυπάλαια. Για σήμερα εδώ θα διανυκτερεύσουμε. Δυστυχώς δε θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την περιοδεία μας προς Χάλκη και Σύμη λόγω των καιρικών συνθηκών».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απαντά σε σχόλια περί κρουαζιέρας, ότι «ίσως θα έπρεπε να πάρουμε μαζί μας τους ‘λαλίστατους' δημοσιολογούντες που λοιδορούν ως κρουαζιέρα, τον μοναδικό τρόπο διασύνδεσης των νησιών, για να κατανοήσουν το πραγματικό πρόβλημα». «Εμείς πάλι είμαστε μαθημένοι στις φουρτούνες», τονίζει.

Ίσως θα έπρεπε να πάρουμε μαζί μας τους «λαλίστατους» δημοσιολογούντες που λοιδορούν ως κρουαζιέρα, τον μοναδικό… pic.twitter.com/yDcEu7skHa — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) April 22, 2024

