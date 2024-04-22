«Αυτός ο θρήνος, μετά το θάνατο του Γιώργου Λυγγερίδη, πρέπει να μετατραπεί σε μια πράξη τόσο για εκείνον που «έφυγε», όσο και για εκείνους που μένουν πίσω. Οφείλουμε να επανεξετάσουμε όλο το νομικό καθεστώς γύρω από την προστασία των θυμάτων της βίας και της τρομοκρατίας», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργάνωσε το πρωί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων στη μνήμη του αδικοχαμένου αστυνομικού.

Ο υπουργός τόνισε πως «για όσους φεύγουν με αυτό τον άδικο τρόπο, υπάρχει η απόδοση της δικαιοσύνης, έτσι όπως προβλέπει η Δημοκρατία και το Σύνταγμά μας. Ο Γιώργος, θα είναι κάθε μέρα μαζί μας, για να μας θυμίζει πόσο πολύτιμη είναι η ανθρώπινη ζωή και πόσο απεχθής, δολοφονική και καταστροφική είναι η βία για κάθε κοινωνία» και συμπλήρωσε ότι:

«Για όσους μένουν, τους γονείς του Γιώργου, τους γονείς κάθε θύματος, θέλω να τονίσω πως δεν θα μείνουν μόνοι. Η Ελληνική Αστυνομία, αλλά και όλη η Ελλάδα θα είμαστε δίπλα σας, ούτως ώστε κάθε μέρα να μπορούμε να παλέψουμε, να αγωνιστούμε και να δώσουμε τη μάχη όχι μόνο ως κοινωνία, αλλά και ως Αστυνομία, να καταπολεμήσουμε το έγκλημα».

Πηγή: skai.gr

