Προσωρινή εκεχειρία στον ΣΥΡΙΖΑ - Την Πέμπτη το 4ο συνέδριο του κόμματος

Παρά την προσωρινή ανακωχή μεταξύ του Στέφανου Κασσελάκη και των μελών της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει του συνεδρίου του κόμματος, το ρήγμα παραμένει στην Κουμουνδούρου, από τη στιγμή που η πίστωση χρόνου που ζήτησε ο πρόεδρος έως τις εθνικές εκλογές του 2027 δεν έγινε δεκτή.

Ειδικότερα, στη θυελλώδη συνεδρίαση της ΠΟ, αντιδράσεις προκάλεσε και η προτροπή του Στέφανου Κασσελάκη για μια νέα εσωκομματική εκλογική διαδικασία σε περίπτωση που αμφισβητείται ο ίδιος, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνουν ακόμη και τον κίνδυνο διάλυσης.

Τελικά, τόσο ο Κώστας Ζαχαριάδης που είχε δηλώσει, αναφερόμενος στον Στέφανο Κασσελάκη ότι στον ΣΥΡΙΖΑ δεν εξέλεξαν μονάρχη όσο και ο Γιώργος Τσίπρας που έθεσε θέμα ηγεσίας, μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής γραμματείας χαμήλωσαν τους τόνους.

Οι συσχετισμοί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτυπωθούν πιο καθαρά κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το οποίο ξεκινάει αύριο Πέμπτη και εν μέσω εσωκομματικών αναταράξεων.

Αναφορικά με την αποτίμηση των ισορροπιών την επόμενη της συνεδρίασης φαίνεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης έλαβε την εμπιστοσύνη των κορυφαίων στελεχών της Πολιτικής Γραμματείας για το συνέδριο αλλά και για την κρίσιμη μάχη των ευρωεκλογών. Επίσης πέτυχε να παραμείνει το ερωτηματολόγιο στον isyriza το οποίο είναι άγνωστο εάν θα το χρησιμοποιήσει με κάποιον τρόπο στο συνέδριο.

Αντιθέτως, στα μείον του κ. Κασσελάκη καταγράφεται το γεγονός ότι δεν κατάφερε να πάρει πίστωση χρόνου εάν δεν εξελιχθούν καλά οι ευρωεκλογές για το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης όπως και το ότι ο κ. Κασσελάκης φαίνεται να μην έχει την πλειοψηφία εντός της Πολιτικής Γραμματείας.

Στο μεταξύ, στον απόηχο των εσωκομματικών αναταράξεων που κορυφώθηκαν στη ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά το απόγευμα της Πέμπτης το 4ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Σταδίου Tae Kwon Do, στο Παλαιό Φάληρο ενώ η ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη είναι προγραμματισμένη το απόγευμα της Πέμπτης (19.00-20.00).



