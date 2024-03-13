Νέα Αριστερά: Στα τέλη Μαρτίου η επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές

Στα τέλη Μαρτίου, με μια εκδήλωση που θα γίνει στην Αθήνα, η Νέα Αριστερά θα κάνει την επίσημη έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, ανακοινώνοντας και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων ευρωβουλευτών, όπως είπε ο Εκπρόσωπος Τύπου Κωστής Καρπόζηλος, σε συνάντηση με δημοσιογράφους στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Καρπόζηλος αρνήθηκε να πει σε ονοματολογία για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές, λέγοντας ότι η Νέα Αριστερά είναι ανοιχτή σε συνεργασίες με άτομα με διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές, θα υπάρχει περιφερειακή εκπροσώπηση και η επιδίωξη ειναι το 50% του ψηφοδελτίου να απαρτίζεται από γυναίκες.

Είπε ότι δεν υπάρχει κάποιος πήχης για το ποσοστό της Νέας Αριστεράς στις ευρωεκλογές και σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να μην πιάσει το όριο του 3% τόνισε πως ο ίδιος δεν νιώθει υπαρξιακή αγωνία.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς παρατήρησε ότι επικρατούν «ισορροπίες τρόμου» στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και στο ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής και σημείωσε ότι πρέπει να ηττηθεί στις ευρωεκλογές η «συμβιβαστική και αντιφατική», όπως τη χαρακτήρισε, πολιτική του Νίκου Ανδρουλάκη και του Στέφανου Κασσελάκη απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Στις 19.00, ο κ. Καρπόζηλος θα μιλήσει στην ιδρυτική συνέλευση της Νέας Αριστεράς στο ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.