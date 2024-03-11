Ανησυχία έχουν προκαλέσει οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη τους τελευταίους μήνες. Όπως επισήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης, Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Αταίριαστοι», παρά το γεγονός πως στα ανατολικά τα πράγματα βαίνουν καλώς και πλέον υπάρχει έλεγχος στο νοτιοανατολικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, στην Κρήτη υπάρχει πρόβλημα.

Σύμφωνα με τον υπουργός Μετανάστευσης αυτή η κινητικότητα παρατηρείται στην Κρήτη από τον περασμένο Νοέμβριο και «χρειάζεται προσοχή». Πρόκειται όπως είπε κυρίως για Αιγύπτιους, οικονομικούς μετανάστες.

Σύμφωνα με τον ίδιο επίκειται συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου που θα περιλαμβάνει και το μεταστατικό στο πρότυπο της Τυνησίας.

Ο κ. Καιρίδης επισήμανε ότι η κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη και γι΄αυτό δεν «έχουμε υποδομή στην Κρήτη για να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Φιλοξενούνται σε ανοιχτούς χώρους, ή σε μια παιδική κατασκήνωση έξω από τα Χανιά».

Ωστόσο, ο κ. Καιρίδης τόνισε ότι «δεν θα ζήσουμε την μεταναστευτική κρίση του 2015.»

Για τα Τέμπη

Σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη ο υπουργός επισήμανε ότι η αντιπολίτευση αναγνωρίζει το ανθρώπινο λάθος και το γεγονός ότι παραβιάστηκε η «βίβλος» των σιδηροδρόμων τουλάχιστον 7 φορές.

«Από εκεί και πέρα η αντιπολίτευση θέτει θέμα για την σύμβαση 717 προκειμένου να στηρίξει ποινική ευθύνη» καθώς όπως είπε για την πολιτική ευθύνη έχει υπάρξει ανάληψη από τον αρμόδιο υπουργό.

Σύμφωνα με τον υπουργό η τακτική Δικαιοσύνη οφείλει να προχωρήσει για την απόδοση ποινικών ευθυνών.

Για τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Σχετικά με την επίθεση τόσο κατά του Στέφανου Κασσελάκη όσο και για την ομοφοβική επίθεση ο κ. Καιρίδης σχολίασε πως και οι δύο επιθέσεις είναι καταδικαστέες.

«Είναι ντροπή να αμαυρώνεται από αυτές τις εικόνες μισαλλοδοξίας» το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, επισήμανε ο κ. Καιρίδης.



