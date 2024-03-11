Ηράκλειο: Εντοπίστηκαν 24 μετανάστες, μεταξύ των οποίων 13 ανήλικοι

Συνολικά 24 μετανάστες μεταξύ των οποίων 13 ανήλικοι, εντοπίστηκαν τα ξημερώματα στην παραλία του οικισμού Αγιος Ιωάννης του δημοτικού διαμερίσματος Στάβιες του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου, έχοντας μόλις αποβιβαστεί από πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν.

Σύμφωνα με δήλωση τους πρόκειται για 9 Παλαιστίνιους, 3 Πακιστανούς εκ των οποίων ένας είναι ανήλικος και 12 ανήλικοι Αιγύπτιοι που έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

