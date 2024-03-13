Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, συναντήθηκε σήμερα με τον πρέσβη της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Ομάρ Αμέρ Γιουσέφ.

Αμφότεροι συμφώνησαν ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι εξαιρετικές και πως η στενή ελληνο-αιγυπτιακή φιλία αποτελεί σημαντικό πυλώνα ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, εξέτασαν τις τελευταίες εξελίξεις και στο μεταναστευτικό, με στόχο την από κοινού εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων.

Η Αίγυπτος φιλοξενεί σήμερα 9 εκατομμύρια πρόσφυγες από όλη την Υποσαχάρια Αφρική και μέρος της Μέσης Ανατολής, και συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης και τη διαχείριση της μεταναστευτικής πίεσης προς την Ευρώπη.

Ο κ. Καιρίδης, αφού αναγνώρισε τον εξαιρετικά εποικοδομητικό ρόλο της Αιγύπτου, ευχαρίστησε τον πρέσβη για τη συνεργασία και ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την ευρύτερη δυνατή ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Αίγυπτο.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να εντατικοποιηθούν οι συνομιλίες των δύο πλευρών για την από κοινού αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την εύρυθμη εφαρμογή της διμερούς συμφωνίας Ελλάδας - Αιγύπτου, που υπογράφηκε το 2022.

Πηγή: skai.gr

