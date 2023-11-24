Ηλιόπουλος στον ΣΚΑΪ: Δεν ήταν εύκολη η απόφαση να αποχωρήσουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ

«Προφανώς δεν μιλάμε για μια εύκολη υπόθεση όταν φεύγεις από ένα χώρο που έχεις υπηρετήσει πάνω 20 χρόνια», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, κληθείς να σχολιάσει την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Ήταν μια απόφαση που τη ζυγίσαμε μέχρι τελευταία στιγμή, γιατί δεν υπήρχε άλλος δρόμος» τόνισε και πρόσθεσε ότι η κεντρική εικόνα της πολιτικής αποτελείται από «τον κ. Μητσοτάκη που παίζει μπάλα μόνος του και μια αξιωματική αντιπολίτευση που δεν είναι απλά σε κρίση, αλλά σε πορεία απαξίωσης. Δεν είναι μόνο το φευγιό στελεχών, είναι και το ΠΑΣΟΚ καθηλωμένο», σημείωσε.

Όπως είπε, «έχουμε προοδευτικές δυνάμεις που δεν απαντάνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτήν την απλή διαπίστωση, αρνείται να τη συζητήσει. Οταν δε σου επιτρέπεται να συζητήσεις τις ενστάσεις σου, δεν υπάρχει οξυγόνο», ανέφερε ενδεικτικά.

Στην κριτική γιατί δεν έμειναν να βοηθήσουν το κόμμα, ο. Ηλιόπουλος απάντησε ότι υπάρχουν «στοιχεία βίαιης συντηρητικής μετατόπισης», αναφέροντας ως παράδειγμα την τοποθέτηση του κ. Κασσελάκη στον ΣΕΒ, «που ήταν μια νεοφιλελεύθερη ομιλία»

Πρόσθεσε ακόμα ότι παρατηρείται «επιστροφή στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα», που δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει και πορεύεται αντιδημοκρατικά.«Οταν μιλάει σαν CEO μια υπό εκκαθάριση εταιρία, προσβάλλει ανθρώπους που έδωσαν μάχη για να γίνει κυβέρνηση αυτό το κόμμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για τον χαρακτηρισμό «αποστάτες» είπε ότι« είμαστε και θα είμαστε βουλευτές της αριστεράς δεν έχουμε μετακινηθεί χιλιοστό από αυτό που λέγαμε για να διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίζεται αυτήν τη στιγμή. Υπερασπιζόμαστε ότι η κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Τσίπρα κατάφερε να δημιουργήσει σημαντικές ρωγμές στον νεοφιλεθευρισμό, μειώνοντας φτώχεια και ανισότητα».

Για την κοινοβουλευτική ομάδα που θα συγκροτήσουν οι αποχωρήσαντες από το ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι στις αρχές της επόμενης βδομάδας, θα έχει οριστικοποιηθεί το όνομα και ο επικεφαλής.« Ο επόμενος στόχος είναι να εκφραστεί ένας αριστερός, προοδευτικός, οικολογικός χώρος στις ευρωεκλογές», σημείωσε.

Για ενδεχόμενη συνεργασία με τον ΠΑΣΟΚ είπε ότι« το κόμμα αυτό είναι σε καθήλωση και ο ΣΥΡΙΖΑ σε φθορά και δεν μπορούν να εκφράσουν μια εναλλακτική αντιπολίτευση απέναντι στον κ. Μητσοτάκη».

