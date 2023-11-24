Γιώργος Τσίπρας στον ΣΚΑΪ για αποχώρηση ομάδας Αχτσιόγλου: Η πρώτη διάσπαση παγκοσμίως χωρίς πολιτικό επίδικο - Καλή τους τύχη

Με τη χθεσινή αποχώρηση οι 45 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ γίνονται 36, αλλά θα σταματήσει η κατάσταση εσωστρέφειας που ήταν μια πολύ ανώμαλη περίοδος για τον ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε ο Γιώργος Τσίπρας μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα».

Εκτίμησε ότι η αποχώρηση δεν θα πλήξει ιδιαίτερα το κόμμα και σχολίασε ότι οι αποχωρήσαντες «ήταν σχετικά μεγάλα ονόματα, όταν ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ».

Ερωτηθείς για το αν το νέο κόμμα που θα συγκροτηθεί από τους αποχωρήσαντες θα είναι η αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ Τσίπρας είπε: «Aυτό αφήστε να το δούμε, γιατί υπάρχει και ένα παρελθόν σε σχέση με το ποιος έκανε αντιπολίτευση».

Πρόσθεσε ότι θέλει να λήξει η συζήτηση περί υπονόμευσης του ΣΥΡΙΖΑ και ευχήθηκε «καλή τους τύχη».

Για τους λόγους της αποχώρησης είπε χαρακτηριστικά: «Προφανώς δεν υπήρχε λόγος αποχώρησης, ήταν η πρώτη διάσπαση παγκοσμίως χωρίς πολιτικό επίδικο».

Σε ερώτηση αν ο ΣΥΡΙΖΑ μετακινήθηκε από την Αριστερά, όπως ασκούν κριτική όσοι αποχώρησαν, ο κ. Τσίπρας απάντησε: «Πότε προλάβαμε;».

Και συνέχισε λέγοντας ότι στον χώρο της Αριστεράς υπήρχε προσπάθεια με μοναδική αποστολή να μην πηγαίνει ψηλά ο ΣΥΡΙΖΑ. «Ματαιοπονούν» είπε και πρόσθεσε πως το θέμα είναι να εκφράσουμε την κοινωνία.

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι η εξέλιξη δεν ήταν ευχάριστη ούτε για εκείνον που έχτισε τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ερώτηση πού ανήκει ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε: «Ο Αλέξης Τσίπρας ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία εκεί.»

Τέλος σχολίασε ότι υπάρχει χώρος στο κέντρο και πως είναι αποτυχία των υπολοίπων ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταλάβει τον πολιτικό χώρο από τα δεξιά ως το κέντρο.

Θα περιμένετε ακόμη μερικούς μήνες για να δουμε πού είναι η κατάσταση, σχολίασε ο Γιώργος Τσίπρας το αποτέλεσμα της χθεσινής δημοσκόπησης του ΣΚΑΪ και πρόσθεσε ότι η κατάσταση «προφανώς αλλάζει» την αποχώρηση.

