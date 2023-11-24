Συνάντηση Γεραπετρίτη με πρέσβεις Αραβικών χωρών

Η Ελλάδα θα συνεχίσει με συνέπεια να συνδράμει στην αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή με κάθε δυνατό τρόπο ως αξιόπιστος συνομιλητής όλων των μερών, ήταν το μήνυμα του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη κατά τη συνάντηση χθες το απόγευμα με τους Άραβες Πρέσβεις στην Αθήνα.

Της το επιτρέπουν, όπως τόνισε, η στρατηγική σχέση που έχει οικοδομήσει με το Ισραήλ, αλλά και οι παραδοσιακοί στενοί δεσμοί με τον Αραβικό Κόσμο.

Ο υπουργός Εξωτερικών, ανταποκρινόμενος στο αίτημα Πρέσβεων Αραβικών χωρών στην Αθήνα (της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας, του Κουβέιτ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μαρόκου, της Ιορδανίας, της Αλγερίας, της Παλαιστίνης, της Λιβύης, του Ιράκ και του Λιβάνου), τους ενημέρωσε για τα αποτελέσματα του πρόσφατου ταξιδιού του στη Ραμάλα.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι είναι απόλυτη ανάγκη να αντιμετωπισθεί άμεσα η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας και να γίνει απολύτως σεβαστή η ανθρωπιστική παύση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή βοήθειας μέσω περισσότερων σημείων εισόδου, να παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική βοήθεια σε τραυματίες και όσους έχουν ανάγκη και να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται σε συνέχεια της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Από την πλευρά τους, οι Πρέσβεις των Αραβικών χωρών στην Αθήνα ευχαρίστησαν τον κ. Γεραπετρίτη για την ανταπόκρισή του στο αίτημα συνάντησης, αλλά και για τη στάση αρχής που τηρεί η Ελλάδα.

