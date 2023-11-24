Συνάντηση Μητσοτάκη με τον αντιπρόεδρο της Ινδονησίας - Αμοιβαία βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων

Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας της Ινδονησίας Μα'ρουφ Αμίν, ο οποίος επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα, είχε νωρίτερα το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία επισημάνθηκε ότι το 2024 σηματοδοτεί την επέτειο 75 ετών σύναψης διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Ινδονησίας, εκφράστηκε η αμοιβαία βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως ο τουρισμός και η γαλάζια οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός απηύθυνε πρόσκληση στην Ινδονησία να συμμετάσχει με αντιπροσωπεία της στο 9ο «Our Ocean Conference», που θα φιλοξενήσει η Ελλάδα το 2024.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν επίσης απόψεις για θέματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τις απώλειες κατά τον βομβαρδισμό του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στη Γάζα και επανέλαβε την ανάγκη ανθρωπιστικών παύσεων και σεβασμού του Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η λύση για βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι πολιτική και είναι η λύση δύο κρατών. Υπογράμμισε, τέλος, την προσήλωση της Ελλάδας και της Ινδονησίας στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), ως αρχή για την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.