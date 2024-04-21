Η Νίκη παραπέμπει για διαγραφή το μέλος της που χαστούκισε τη βουλευτή της ΝΔ

Αδιανόητη και απαράδεκτη πράξη χαρακτηρίζει η Νίκη το περιστατικό με την επίθεση σε βάρος της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα Αγγελικής Δεληκάρη, και επιβεβαιώνει την αναστολή της κομματικής ιδιότητας της δράστιδος, που είναι μέλος της Νίκης, και την άμεση παραπομπή της στο Πειθαρχικό με ερώτημα διαγραφής.

Σε ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται πως «η ΝΙΚΗ πληροφορήθηκε το καταδικαστέο συμβάν που έλαβε χώρα στην εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πουλίδειο γηροκομείο, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας σε βάρος της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας στην Καβάλα Αγγελικής Δεληκάρη. Είναι αδιανόητη πράξη και απαράδεκτη. Το γεγονός ότι έλαβε χώρα σε Ιερό Ναό καταδεικνύει το μη εκκλησιαστικό φρόνημα της δράστιδος και την έλλειψη σεβασμού της στις Αρχές της Νίκης ώστε να δικαιολογεί την απομάκρυνσή της από τις τάξεις της Νίκης που ούτως ή άλλως είχε λάβει χώρα από καιρό. Η ΝΙΚΗ άμεσα επιβεβαίωσε τη αναστολή της κομματικής της ιδιότητας και την άμεση παραπομπή της στο Πειθαρχικό με ερώτημα διαγραφής. Ο πόνος όλων μας για την ψήφιση του επαίσχυντου νόμου για τον γάμο των ομοφυλοφίλων είναι δεδομένος όσο και ο υποκριτικός θρησκευτικός ζήλος που όψιμα επιδεικνύουν αυτοί που τον ψήφισαν.

Η ΝΙΚΗ ως γνήσιο λαϊκό δημοκρατικό κίνημα θα τα αντιπαλέψει και τα δύο νόμιμα και δημοκρατικά και κάθε άλλη ενέργεια προπηλακισμού ή βίας είναι εκ του πονηρού και δεν έχουν καμία σχέση με το ήθος και το φρόνημα της ΝΙΚΗΣ».

Πηγή: skai.gr

