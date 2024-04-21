Επίθεση από γυναίκα δέχθηκε σήμερα το πρωί η βουλευτής της ΝΔ στην Καβάλα Αγγελική Δεληκάρη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας proininews, το συμβάν έγινε στην εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Πουλίδειο Γηροκομείο, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, όταν η γυναίκα πλησίασε τη βουλευτή Αγγελική Δεληκάρη, την έβρισε και τη χαστούκισε.

Το επεισόδιο ξεκίνησε μετά την αναφορά του ιερέα για την παρουσία στη θεία λειτουργία της κ. Δεληκάρη.

Τότε η γυναίκα άρχισε να φωνάζει, με αφορμή το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και τελικά χαστούκισε τη βουλευτή.

Η βουλευτής αντέδρασε πολύ ψύχραιμα ενώ οι λοιποί παρόντες αποδοκίμασαν τη δράστιδα.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, η δράστις φέρεται να έχει σχέση με τη«Νίκη» και να ήταν υποψήφια βουλευτής με το ίδιο κόμμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.