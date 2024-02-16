Η λιτή φράση του πρωθυπουργού έλεγε ότι «στόχος επετεύχθη προχωράμε παρακάτω», και αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο το κλίμα στην κυβέρνηση και στο Μαξίμου την επομένη της ψήφισης του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Τι λένε στο Μαξίμου; Στόχος ήταν να περάσει ένα νομοσχέδιο και μια μεταρρύθμιση πολύ σημαντική για τα δικαιώματα στη χώρα μας, μια απόδειξη δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Αυτό έγινε με μια ευρεία πλειοψηφία με 175 ψήφους από πέντε κόμματα που στήριξαν την μεταρρύθμιση και πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα, δεν συντρέχει ζήτημα ενότητας για τη ΝΔ.



Όπως εξηγούν, ούτε κομματική πειθαρχία υπήρχε, ο πρωθυπουργός γνώριζε εξαρχής ότι είναι ένα συντηρητικό κόμμα η ΝΔ και ήταν προφανές ότι θα καταγράφονταν απώλειες, και γι’ αυτό είχε ζητήσει την στήριξη από την πρώτη στιγμή από τα άλλα κόμματα για να γίνει η μεταρρύθμιση νόμος του κράτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.