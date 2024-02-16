Η αγάπη νίκησε την οπισθοδρόμηση, αλλά οι προοδευτικοί πολίτες έχουν έναν δρόμο επισημαίνει σε μήνυμά του στο Instagram ο Στέφανος Κασσελάκης για την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Όπως σημειώνει όμως, οι προοδευτικοί πολίτες έχουν έναν δρόμο, συγκρίνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ με το τι έπραξαν οι βουλευτές του ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κασσελάκη

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι περήφανος που σηκώνει στις πλάτες του τις προσδοκίες και τα όνειρα χιλιάδων συνανθρώπων μας για ισότητα» τονίζει.



«Η αγάπη νίκησε την οπισθοδρόμηση.

Το χθεσινό άλμα για την ελληνική κοινωνία είναι μια νίκη για όλους μας, έχει όμως τη δική του αριθμητική:

Το 32% των βουλευτών της ΝΔ διάλεξε «όχι» στην ισότητα ή αποχή.

Το 34% των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ διάλεξε «όχι» στην ισότητα ή αποχή.

Το… προοδευτικό ΠΑΣΟΚ ξεπέρασε σε συντήρηση τη ΝΔ.

Γι’ αυτό οι προοδευτικοί πολίτες έχουν έναν δρόμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι περήφανος που σηκώνει στις πλάτες του τις προσδοκίες και τα όνειρα χιλιάδων συνανθρώπων μας για ισότητα σε μια σύγχρονη κοινωνία»



