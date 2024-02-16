Με ανακοίνωσή του, ο αναπληρωτής τομεάρχης Εξωτερικών, με αρμοδιότητα τα θέματα αποδήμου Ελληνισμού και βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Όθωνας Ηλιόπουλος, αναλύει τους λόγους για τους οποίους δεν παρευρέθηκε χθες στην ψηφοφορία του νομοσχεδίου για την ισότητα στον γάμο.

«Ως βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνω την απερίφραστη υποστήριξή μου στο νομοσχέδιο «Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις» που αποτελεί πλέον και νόμο του κράτους που ανταποκρίνεται σε στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα των συμπολιτών μας και προάγει την ισότητα σε μία ανοιχτή και ανθρώπινη κοινωνία.

Η απουσία μου από την χθεσινή ονομαστική ψηφοφορία οφείλεται σε προσωπικό κώλυμα που δυστυχώς ανέκυψε την τελευταία στιγμή» αναφέρει ο Όθωνας Ηλιόπουλος και συνεχίζει:

«Χαιρετίζω την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων ως βήμα προόδου σε μια ανοιχτή και ισόνομη πολιτεία. Ο αγώνας μας για τα κοινωνικά δικαιώματα και για ένα κοινωνικό κράτος δικαίου με ελεύθερη κρατική παιδεία, εθνικό σύστημα υγείας και στήριξη των ευπαθών ομάδων της κοινωνίας μας είναι καθήκον του προοδευτικού κόσμου και θα συνεχιστεί χωρίς συμβιβασμούς».

