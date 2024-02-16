Με ποιους συναντήθηκε ο Μητσοτάκης στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε, στο πλαίσιο της 60ης Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ben Cardin, και το μέλος της ίδιας Επιτροπής Chris Van Hollen.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, το οποίο επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από την επιστολή του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Antony Blinken, καθώς και από τον 5ο Γύρο Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες στην Ουάσιγκτον και εδραιώνει περαιτέρω τη στενή ελληνοαμερικανική συνεργασία σε μια σειρά από τομείς.

Συζητήθηκαν επίσης οι νεότερες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με την ομολογό του της Λιθουανίας, Ingrida Šimonytė. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ευρωπαϊκά θέματα και στις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Προεδρο της Περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν, Nechirvan Barzani. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι διμερείς σχέσεις και η προοπτική ενίσχυσής τους, ιδιαίτερα στον τομέα της οικονομικής συνεργασίας. Συζητήθηκαν ακόμη οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στη συνέχεια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Κοσόβου, Albin Kourti. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και στον Διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ακόμη συνάντηση με τον Πρόεδρο των Χριστιανοδημοκρατών της Γερμανίας Friedrich Merz, με τον οποίο έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου και για κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε επίσης με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Hendrik Wüst, με τον οποίο συζήτησε κοινές προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό και η προστασία των συνόρων, αλλά και η ενεργειακή μετάβαση.

Οι συνομιλητές του Πρωθυπουργού τον συνεχάρησαν για την πρωτοβουλία νομοθέτησης της ισότητας στον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

