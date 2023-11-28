Αντίστροφη μέτρηση για τη συγκρότηση νέας ΚΟ από τους 11 αποχωρήσαντες βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αναμένεται να συνεδριάσουν στις 8 το βράδυ.

«Θα συνεδριάσουμε σήμερα, θα ακολουθήσουμε όλες τις διαδικασίες με τρόπο σταθερό και στέρεο, ώστε η νέα ΚΟ ομάδα που θα συγκροτηθεί, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις», ανέφερε πριν από λίγο στον ΣΚΑΙ ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης.

Επεσήμανε ότι η ονομασία είναι θέμα ημερών, δεν θα κριθεί σήμερα, ενώ σχετικά με την κατανομή των χαρτοφυλακίων, διευκρίνισε ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση και ότι θα συζητηθεί σήμερα.

«Είμαστε μία μικρή κοινοβουλευτική ομάδα, άρα το πως θα κατανείμουμε τα χαρτοφυλάκια δεν είναι απλό ζήτημα. Αισιοδιοξώ πάντως γιατί έχουμε μία ομάδα που μπορεί να καλύψει μεγάλο θεματικό εύρος, πολλοί έχουν θητεύσει σε καίριες θέσεις ευθύνης», τόνισε.

Ο κύριος Χαρίστης τόνισε ότι η νέα ΚΟ έχει μεγάλη συνοχή και πρόθεση όλων είναι να υπερβούν τις όποιες εσωτερικές διαιρέσεις του παρελθόντος.

Ανέφερε επίσης ότι οι ευρωεκλογές θα είναι η πρώτη ψήφος εμπιστοσύνης από την κοινωνία.

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι η διάσπαση ήταν μία αποστασία χωρίς πολιτικό διακύβευμα, ο κύριος Χαρίτσης έκανε λόγο για μία κατηγορία που δεν στέκει σε σοβαρή κριτική.

«Δεν έφυγαν μόνο οι βουλευτές αλλά εκατοντάδες στελέχη σε όλη την Ελλάδα. Ηταν μία δύσκολη απόφαση, που δεν ελήφθει ελαφρά τη καρδία, αλλά όλος αυτός ο κόσμος δεν μπορούσε να βλέπει έναν ολόκληρο πολιτικό χώρο να εκφυλίζεται το τελευταίο διάστημα», τόνισε.

