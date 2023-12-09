Σκληρή και εφ' όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενώ, όπως ανέφερε, «θέλουμε οι ευρωεκλογές να δώσουν ένα μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη: Να τελειώνουμε με το άλλοθι του 41%».

Η ομιλία του προέδρου του κόμματος, Στέφανου Κασσελάκη

Ξεκινώντας την κριτική του, σημείωσε ότι «η ελληνική κοινωνία δεν στηρίζει τις ελπίδες της στην κυβέρνηση της ΝΔ. Σε μια κυβέρνηση που επιβάλλει μιζέρια για τους πολλούς και υπερκέρδη για τους λίγους. Σε μια κυβέρνηση απροκάλυπτης διαφθοράς, που πολιτεύεται με αυταρχισμό και αδιαφάνεια. Σε μια κυβέρνηση που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η διαχείριση κάθε κρίσης με αμιγώς επικοινωνιακούς όρους. Δική μας, λοιπόν, αποστολή, ως σύγχρονη κυβερνώσα Αριστερά, είναι να γκρεμίσουμε νοοτροπίες και πολιτικές που έρχονται από πολύ παλιά και κρατάνε την Ελλάδα δεμένη σε ένα παρόν και μέλλον ανασφάλειας».

Ο κ. Κασσελάκης περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στην χώρα: «Η Ελλάδα είναι τελευταία στην ΕΕ όσον αφορά την αναλογία επενδύσεων προς ΑΕΠ, με απόκλιση 8,8% του ΑΕΠ από την ΕΕ και 8,7% από την Ευρωζώνη. Ετήσιο επενδυτικό κενό: 18 δισ. ευρώ.

Στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έχουμε απόκλιση 6% του ΑΕΠ από την Ευρωζώνη και 7,2% του ΑΕΠ από την ΕΕ (15 δισ. πίσω).

Στους μισθούς και τα ημερομίσθια η Ελλάδα έχει απόκλιση 10,2% του ΑΕΠ (20 δισ. ευρώ) από τον μέσο όρο της ΕΕ. Με το εισόδημά μας αγοράζουμε το 68% του όγκου των ίδιων αντικειμένων σε σύγκριση με τον μέσο Ευρωπαίο. Το 2022 στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), η Ελλάδα είναι 24η από τις 27 χώρες στην ΕΕ. Και ταυτόχρονα, η χώρα μας είναι τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστά εργασιακού εκφοβισμού, του λεγόμενου mobbing, που βλάπτει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη σωματική ή ψυχική ακεραιότητα των εργαζομένων, θέτει σε κίνδυνο την εργασία τους ή διαταράσσει το εργασιακό κλίμα.

Στις δαπάνες υγείας απαιτούνται επιπλέον 3 δισεκατομμύρια ευρώ για τη σύγκλισή μας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στις δαπάνες για την εκπαίδευση απαιτούνται 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ για τη σύγκλιση. Στις δαπάνες οικογένειας και παιδιών απαιτούνται 1,66 δισεκατομμύρια ευρώ για τη σύγκλιση. Στις δαπάνες για ασθένεια και αναπηρία απαιτούνται 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ για τη σύγκλιση.

Η Ελλάδα είναι ουραγός της ΕΕ στη στεγαστική πολιτική, καθώς διαθέτει πολύ λιγότερο από το 1% του ΑΕΠ για τον σκοπό αυτό, ενώ η Αυστρία, η Δανία, η Γερμανία διαθέτουν το 2% του ΑΕΠ τους, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ιρλανδία το 1%. Είμαστε μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ που δεν διαθέτει καν κοινωνική κατοικία.

Ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, η χώρα μας έχει 2,1% του ΑΕΠ διαφορά σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ».

Ακολούθως τόνισε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, όχι η εικονική πραγματικότητα που μας σερβίρει καθημερινά το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνηση αλλά «η υπαρκτή πραγματικότητα ανασφάλειας σε όλα τα επίπεδα: Από την εργασία, το εισόδημα, και τις υποδομές, μέχρι την ίδια τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συμπολιτών μας. Μια ανασφάλεια που βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες που κακοποιούνται από τους συντρόφους τους».

Επίσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε αναφορά στις «επιθέσεις των χούλιγκανς» λέγοντας: «Δεν είναι ανεκτό ένας νέος φίλαθλος, ο Μιχάλης Κατσουρής, να δολοφονείται από στρατιές Κροατών νεοναζί. Δεν είναι ανεκτό ένας νεαρός αστυνομικός να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή έπειτα από δολοφονική επίθεση χούλιγκαν. Εύχομαι, μέσα από την καρδιά μου, να ξεπεράσει τον κίνδυνο και να επιστρέψει σύντομα στην οικογένειά του. Δεν είναι ανεκτό ο υπουργός να μένει στη θέση του μετά από όλα αυτά. Αν ο ίδιος δεν έχει την ευθιξία να παραιτηθεί, θα πρέπει ο πρωθυπουργός να τον "παραιτήσει" σήμερα. Εκτός κι αν ισχυρίζεται πως ο υπουργός του ακόμα "ψάχνει τις πρίζες" στο γραφείο του».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι είναι αντίθετος «σε μαζικές προσαγωγές από κλειστά γήπεδα που θυμίζουν άλλες σκοτεινές εποχές».

Στη συνέχεια ανέπτυξε τις προτάσεις του για την ασφαλή διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων: «Σε πρώτη φάση προτείνουμε -σήμερα κιόλας- τη δημιουργία ασφαλών αθλητικών εγκαταστάσεων ως εξής:

- Ουσιαστική λειτουργία των συστημάτων εποπτείας της εγκατάστασης με κάμερες υψηλής ευκρίνειας και με δυνατότητα άμεσου ελέγχου και ταυτοποίησης (CCTV) και πιστοποιημένο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

- Είσοδο στα γήπεδα μόνο με ταυτοποίηση.

- Υποχρεωτική αρίθμηση θέσεων και απαγόρευση μεταβίβασης της θέσης.

- Υποχρεωτική έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ασφαλείας και υποχρεωτικός έλεγχος λειτουργίας πριν από κάθε αναμέτρηση. Επί παραδείγματι, κάθε ΑΑΕ είναι υποχρεωμένη να έχει: α. Έναν υπεύθυνο ασφαλείας για τη λειτουργία διαχείρισης της ασφάλειας στο γήπεδο τις μέρες αγώνων. β. Προσωπικό ασφαλείας που θα είναι εκπαιδευμένο σε ένα εθνικά αναγνωρισμένο πρότυπο. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται μέσω του ΚΕΜΕΑ.

Επιπλέον, προτείνoυμε:

- Θεσμοθέτηση και καθιέρωση προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σχετικά με την προαγωγή και την εμπέδωση της υγιούς φίλαθλης συμπεριφοράς.

- Την υιοθέτηση καλών πρακτικών χωρών που αντιμετώπισαν με επιτυχία τη βία στους αθλητικούς χώρους.

- Τη θεσμοθέτηση FAN Projects. Πρόκειται για δράσεις που πραγματοποιούνται για τη νεολαία με τη συνδρομή κοινωνικών λειτουργών και την καθοδήγηση των νέων οπαδών, την παροχή συμβουλών για εκπαιδευτική ή επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς και την προτροπή οργάνωσης συλλογικών κοινωνικά επωφελών δράσεων.

Όπως προανήγγειλε, τις προτάσεις αυτές «θα φέρουμε άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να πάρουν θέση».

Ο κ. Κασσελάκης επεσήμανε ότι όλο το επόμενο διάστημα «θα ρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, της άδικης φορολογίας των ελεύθερων επαγγελματιών, των χαμηλών μισθών και εισοδημάτων, του ιδιωτικού χρέους και της ασυδοσίας των servicers, της κατάρρευσης του συστήματος υγείας, της στεγαστικής και γενικότερης ανασφάλειας των πολιτών, των προβλημάτων των νέων ανθρώπων».

Αφήνοντας αιχμή προς τους αποχωρήσαντες από τον ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε: «Επειδή ακούγονται πολλά τώρα τελευταία για "μετάλλαξη" του ΣΥΡΙΖΑ, έχω να πω ότι η μόνη μετάλλαξη είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν αυλικοί που δουλεύουν για τους servicers και τις τράπεζες και ποτέ δεν πρόκειται επιχειρηματικά συμφέροντα να ελέγξουν τον ΣΥΡΙΖΑ».

Ακολούθως αναφέρθηκε στους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«- Να οικοδομήσουμε μια υγιή αγορά εργασίας, με μισθούς και δικαιώματα που θα επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση και δεν θα διώχνουν τους νέους Έλληνες στο εξωτερικό.

- Να δημιουργηθεί ένα απλό, σαφές, σταθερό φορολογικό πλαίσιο.

Ένας φορολογικός κώδικας που θα διαρκέσει μια δεκαετία και δεν θα αλλάζει κάθε τρίμηνο, όπως τώρα. Με προοδευτικό συντελεστή φορολογίας εταιρειών. Με σημαντική μείωση του συντελεστή για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (για το 97%) και απειροελάχιστη αύξηση για εκείνες που έχουν ετήσιο κέρδος πάνω από 220.000 ευρώ. Μεταρρύθμιση που θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα.

- Να ανακατανείμουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

- Να υλοποιήσουμε μια δίκαιη και συμπεριληπτική πράσινη μετάβαση που δεν θα αφήσει πίσω τις χιλιάδες αβοήθητους άνεργους πολίτες.

- Να σχεδιάσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα για το τεράστιο πρόβλημα της στέγασης.

- Να αντιμετωπίσουμε σοβαρά το υπέρογκο ιδιωτικό χρέος, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα να αγοράζει από τα funds και τους servicers τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

- Να δώσουμε έμφαση στην επαρκή χρηματοδότηση, την ποιότητα και την εξωστρέφεια της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας.

- Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων που θα έχουν προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία και δεν θα περιορίζονται στην εισαγωγή προϊόντων ή το real estate.

- Να αποκαταστήσουμε το κράτος δικαίου και να διασφαλίσουμε τη λειτουργία του κράτους με διαφάνεια, δίνοντας έμφαση στην πραγματική ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του και όχι στη δημιουργία πρόσθετης ψηφιακής γραφειοκρατίας.

- Να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο μια ενεργή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, αξιοποιώντας την κρίσιμη γεωπολιτική θέση της χώρας, χτίζοντας γέφυρες με την Ανατολή και τη Δύση για την προσέλκυση διμερών και πολυμερών αμοιβαία επωφελών συνεργασιών στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο».

Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, μετά τη σημαντική επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Αθήνα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σημείωσε: «Στηρίζουμε σταθερά την προώθηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου αλλά μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Και άρα καλωσορίσαμε τη σύγκληση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Αθήνα. Επειδή είμαστε δύναμη πατριωτικής ευθύνης, αναγνωρίζουμε κάθε θετικό βήμα και δεν θα συρθούμε ποτέ στην πατριδοκαπηλία που επέδειξε ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών ή αργότερα, την περίοδο 2021-2023 στα ελληνοτουρκικά. Εμείς επιδιώκουμε σταθερά και πάντοτε αμοιβαία επωφελείς λύσεις, που διασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με γνώμονα αυτήν τη στάση μας, ζητάμε διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη που υπεγράφη, ώστε να γίνει σαφές σε πιο βαθμό κατοχυρώνει τα συμφέροντά μας. Και θέση μας είναι ότι το κλίμα αυτό του διαλόγου και της μείωσης των εντάσεων δεν μπορεί να είναι μια φούσκα που θα διαλυθεί μόλις ο κ. Ερντογάν εξασφαλίσει την αγορά των F16 και των Eurofighter.

Γι' αυτό επανερχόμαστε στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τη σύνδεση της προσφυγής στη Χάγη με την αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Γι' αυτό και περιμέναμε από τον Έλληνα πρωθυπουργό να υπενθυμίσει στον Τούρκο Πρόεδρο ότι ο ίδιος το 2017, στη συνέντευξη Τύπου με τον Αλέξη Τσίπρα, είχε ρητά αναφερθεί σε μουσουλμανική μειονότητα, ενώ προχθές μίλησε για "τουρκική". Ο κ. Μητσοτάκης δεν το έπραξε, είτε γιατί επιμένει στην προεκλογική του στάση ότι η Θράκη είναι για εκείνον αντικείμενο μικροπολιτικής είτε από πολιτική μικρότητα σε έναν τομέα, την εξωτερική πολιτική, που απαιτεί τη μέγιστη δυνατή εθνική συνεννόηση και συμπόρευση».

«Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε για το δικαίωμα των νησιών μας στην άμυνα, χωρίς να δεχόμαστε τη σχετικοποίηση ζητημάτων που ακουμπάνε τον πυρήνα της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτή είναι η θέση και η στάση ευθύνης της αριστερής, προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης», τόνισε.

Τέλος, περιέγραψε τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις ευρωεκλογές: «Βάζουμε μεγάλους στόχους γιατί είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση που φιλοδοξεί να ξανακυβερνήσει. Και θέλουμε οι ευρωεκλογές, παρότι δεν εκλέγουν κυβέρνηση και χαρακτηρίζονται από χαλαρή ψήφο, να δώσουν ένα μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη: Να τελειώνουμε με το άλλοθι του 41%. Γι' αυτό βάζουμε φιλόδοξους στόχους. Και θα κάνουμε το παν για να πετύχουμε αυτούς τους μεγάλους στόχους και να ξανακερδίσουμε τους 1,3 εκατ. συμπολίτες μας που μας ψήφισαν έστω και για μια φορά και μετά μας γύρισαν την πλάτη».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, μαθαίνω ότι έχει κολλήσει στην κίνηση. Νομίζω ότι είναι καιρός τα τμήματα του κόμματος να βγάλουν και μια πρόταση για το κυκλοφοριακό.

Εχθές ήμουν στην Λάρυμνα με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και μετά από την επίσκεψή μου, σε μια γρήγορη βόλτα στο χωριό αυτό, μια 15χρονη κοπέλα με ρώτησε για ποιο λόγο να γίνω μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς έπρεπε να το σκεφτώ για δέκα δευτερόλεπτα για να δώσω τη σωστή απάντηση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Της είπα για δυο λόγους: Ο πρώτος είναι ότι συμφωνείς με τη φιλοσοφία μας, ότι είμαστε ένα βαθιά φιλολαϊκό, φιλεργατικό, αξιοκρατικό, οικολογικό, ρηξικέλευθο, ριζοσπαστικό κόμμα που θέλει δικαιοσύνη παντού, όπως έλεγε, το σωστό σύνθημά μας προεκλογικά.

Ο δεύτερος λόγος, της είπα, είναι το ότι πάντα μπορείς να ψηφίσεις μεν στο παραβάν, αλλά το να είσαι μέλος σημαίνει ότι θέλεις να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Θέλεις να επηρεάσεις τον συνάνθρωπό σου, τον συμπολίτη σου.

Κι αυτό μ’ έκανε να σκεφτώ για εμάς όλους εδώ σήμερα, το Κόμμα μας. Για ποιο λόγο είμαστε σήμερα εδώ, για ποιο λόγο είστε εσείς μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, για ποιο λόγο είμαι εγώ Πρόεδρος αυτής της ιστορικής παράταξης.

Και η απάντηση είναι: Διότι θέλουμε να αλλάξουμε τη χώρα μας, θέλουμε να αλλάξουμε την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας, των συμπολιτών μας. Εάν αυτό και μόνο αυτό παραμείνει η πυξίδα μας από δω και πέρα, να είστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε. Διότι είναι το μόνο αληθινό πράγμα το οποίο έκανε ένα κόμμα, είναι να υπηρετεί την κοινωνία.

Άρα να θυμόμαστε αυτό, είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε την κοινωνία. Για να αλλάξουμε τη χώρα. Και συγκριτικά με άλλα κόμματα, είμαστε μακράν το πιο ανεξάρτητο κόμμα, το πιο ανεξάρτητο από συμφέροντα, το πιο ανεξάρτητο από οικονομικής άποψης, δεν έχουμε ένα ευρώ το οποίο οφείλουμε, και έτσι θα παραμείνουμε. Δεν πρόκειται κανείς να μας φιμώσει. Η φωνή μας, ο χαρακτήρας μας θα μείνουν πάντα ανεξάρτητοι και βαθιά κοινωνικοί.

Ξεκινώ λοιπόν από τις διεθνείς εξελίξεις. Δεν αναφέρθηκα σε κάτι το οποίο είδα τις προηγούμενες μέρες, αλλά δε μπορώ να μην αναφερθώ τώρα και εδώ. αναφέρομαι στην υπόκλιση του υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας. Προσωπικά, ο κ. Γεραπετρίτης μου είναι συμπαθής. Αλλά, δεν μπορείς να ψεύδεσαι στον ελληνικό λαό, στην τηλεόραση, να λες ότι ήταν δήθεν για την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν το ίδιο κάνεις ακριβώς το ίδιο στο αεροδρόμιο της χώρας. Ποιον κοροϊδεύεις;

Φανταστείτε να ήταν υπουργός Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ που να υποκλινόταν έτσι. Η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας θα μας είχε κάνει να πέσουμε σαν κυβέρνηση. Φανταστείτε. Και τι κάνει λοιπόν αυτή η μηχανή της προπαγάνδας; Ψιλά γράμματα το περνάνε. Ψιλά γράμματα.

Νομίζω ότι πρέπει να δοθούν εξηγήσεις από τον κ. Πρωθυπουργό γι’ αυτή τη στάση απέναντι στον Τούρκο ομόλογό του από την κυβέρνησή μας. Να είστε σίγουροι όλοι και όλες εδώ μέσα ότι η μελλοντική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται ποτέ να υποκλιθεί σε κανέναν.

Άκουσα και τον πρωθυπουργό ν’ αναφέρεται στο Κυπριακό, στο Κραν Μοντανά, να συνεχίσουν από εκεί οι συνομιλίες, από το 2017. Να θυμίσουμε το τι έλεγαν για τον φίλο μου, τον κ. Κοτζιά, ότι δήθεν πουλούσε και ξεπουλούσε και πρόδιδε τη χώρα. Ήμασταν “εθνική εξαίρεση”. Θα απολογηθεί ποτέ ο κ. Μητσοτάκης μετά τη υπόκλιση γι' αυτά τα λόγια; Ή θα συνεχίσει αυτή την κοροϊδία;

Δεν τιμά την Ελλάδα η στάση του κ. Γεραπετρίτη. Και πρέπει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να ξέρουν ποιος είναι πραγματικά ανεξάρτητος και πατριώτης και ποιος απλά κοροϊδεύει τη νοημοσύνη του. Λίγο πιο βόρεια από μας, εδώ στην Ελλάδα, έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζεται χωρίς καμία προοπτική τερματισμού. Και την ίδια ώρα, συνεχίζεται μετά τη λήξη της ολιγοήμερης ανακωχής και η σφαγή στη Γάζα.

Και τώρα που χρειάζονται μεγάλες δημοκρατικές παρεμβάσεις για να λήξουν οι πολεμικές συρράξεις, στην Ευρώπη θεριεύει η ακροδεξιά και ειδικά μετά τη νίκη της στην Ολλανδία, αλλά και την ενδεχόμενη συγκυβέρνηση Δεξιάς – Ακροδεξιάς, σαν κι εμάς λίγο εδώ, που μπορεί να έχουμε στην Πορτογαλία, στις επερχόμενες εκλογές. Δυστυχώς, λοιπόν, έχει ανοίξει η όρεξη της ακροδεξιάς για τις ευρωεκλογές.

Οδεύουμε προς μια επικίνδυνη κατάσταση στην Ευρώπη, όπου η συνεχιζόμενη δομική κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί άμεσα να βαθύνει ακόμη περισσότερο, εάν οι ακροδεξιές δυνάμεις καταφέρουν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο Ευρωκοινοβούλιο.

Σε αυτούς τους καιρούς, λοιπόν, χρειάζεται να επικρατήσουν οι αριστερές, οι προοδευτικές, οι δημοκρατικές ιδέες και αρχές. Για να μιλήσουμε όλοι μαζί υπέρ της αναγκαιότητας για άμεση ειρήνευση στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Μέση Ανατολή, απαιτώντας ξανά την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στο πλάι του κράτους του Ισραήλ, στα σύνορα του 1967.

Αλλά και για να υπάρξει και στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια μεγάλη αντεπίθεση των προοδευτικών ιδεών, για να πάρει ανάσα και να ελπίσει ξανά ο κόσμος, ότι μπορεί να βελτιωθεί η ζωή του και να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά.

Διότι πλέον η ελληνική κοινωνία δεν στηρίζει τις ελπίδες της στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια κυβέρνηση που επιβάλλει μιζέρια για τους πολλούς και υπερκέρδη για τους λίγους. Σε μια κυβέρνηση απροκάλυπτης διαφθοράς, που πολιτεύεται με αυταρχισμό, με αδιαφάνεια, που έφτασε να λοιδορεί και να εκδικείται ακόμη κι εκείνους στους οποίους όμνυε μέχρι πρότινος: Τους επιστήμονες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είπε ψέματα προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Σε μια κυβέρνηση που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η διαχείριση κάθε κρίσης με αμιγώς επικοινωνιακούς όρους.

Δική μας λοιπόν αποστολή, ως σύγχρονη κυβερνητική Αριστερά, είναι να γκρεμίσουμε νοοτροπίες και πολιτικές που έρχονται από πολύ παλιά και κρατούν την Ελλάδα δεμένη σε ένα παρόν και μέλλον ανασφάλειας.

Βαδίζοντας λοιπόν προς τις ευρωεκλογές, ας δούμε λίγο τα πραγματικά δεδομένα των δραματικών αποκλίσεων μας από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Όσο κι αν πανηγυρίζει ο κ. Μητσοτάκης για επενδυτική βαθμίδα και ούτω καθ' εξής, οι αριθμοί είναι αριθμοί και είναι αμείλικτοι: Η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αναλογία επενδύσεων προς ΑΕΠ. Έχουμε απόκλιση σχεδόν 9% του ΑΕΠ από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε ένα ετήσιο επενδυτικό κενό στα 18 δισ. ευρώ.

Στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών έχουμε απόκλιση 6% από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε δηλαδή 15 δισ. ευρώ. Στους μισθούς και τα ημερομίσθια η Ελλάδα έχει απόκλιση 10% του ΑΕΠ, 20 δισ. ευρώ από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το ξέρετε ήδη ότι στην Ελλάδα με το εισόδημά μας αγοράζουμε το 68% του όγκου των ίδιων αντικειμένων σε σύγκριση με τον μέσο Ευρωπαίο. Το 2022 στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα κατείχε τη θέση 24 από τις 27. Είμαστε 24οι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και, ταυτόχρονα, η χώρα μας είναι 3η στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστά εργασιακού εκφοβισμού, του λεγόμενου mobbing, που βλάπτει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη σωματική ή ψυχική ακεραιότητα των εργαζομένων, θέτει σε κίνδυνο την εργασία τους ή διαταράσσει το εργασιακό κλίμα. Με άλλα λόγια, πολύ χαμηλές απολαβές, πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη, και χάλια κουλτούρα, χάλια καθημερινότητα.

Στις δαπάνες Υγείας απαιτούνται επιπλέον 3 δισ. ευρώ για τη σύγκλισή μας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην εκπαίδευση χρειαζόμαστε 1,25 δισ. ευρώ για σύγκλιση. Στις δαπάνες οικογένειας και παιδιών 1,7 δισ. ευρώ για σύγκλιση. Στις δαπάνες για ασθένεια και αναπηρία 2,7 δισ. για σύγκλιση.

Η Ελλάδα είναι επίσης ουραγός στη στεγαστική πολιτική, καθώς διαθέτει πολύ λιγότερο από το 1% του ΑΕΠ για τον σκοπό αυτό, ενώ η Αυστρία, η Δανία, η Γερμανία διαθέτουν το 2% του ΑΕΠ τους, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ιρλανδία το 1%. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά είμαστε μία από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει καν κοινωνική κατοικία.

Ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, η χώρα μας έχει 2,1% διαφορά στο ΑΕΠ διαφορά σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτά δεν είναι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αντιπολιτευτικές θέσεις. Αυτά είναι αριθμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι αριθμοί δεδομένοι. Και γι' αυτό επανέρχομαι στην αρχή της ομιλίας μου. Αυτή είναι η ευθύνη που έχουμε, να αλλάξουμε αυτή την καθημερινότητα για τον μέσο Έλληνα.

Δεν θέλω μια εικονική πραγματικότητα που μας σερβίρει καθημερινά το πολύ ισχυρό επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης, αλλά θέλουμε μια υπαρκτή πραγματικότητα από δω και πέρα, που να είναι καλύτερη για την κοινωνία.

Αντ’ αυτού, είναι η υπαρκτή πραγματικότητα της ανασφάλειας σε όλα τα επίπεδα: από την εργασία, το εισόδημα, και τις υποδομές, μέχρι την ίδια τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συμπολιτών μας. Μια ανασφάλεια που βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες που κακοποιούνται από τους συντρόφους τους.

Δεν θέλουμε αυτήν την κοινωνία. Δεν είναι ανεκτό, επίσης, ένας νέος φίλαθλος, ο Μιχάλης Κατσουρής, να δολοφονείται από στρατιές Κροατών νεοναζί. Δεν είναι ανεκτό αυτό. Όπως δεν είναι ανεκτό, ένας νεαρός αστυνομικός να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή έπειτα από δολοφονική επίθεση χούλιγκαν. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να ξεπεράσει τον κίνδυνο και να επιστρέψει σύντομα στην οικογένειά του.

Δεν είναι ανεκτό ο υπουργός να μένει στη θέση του μετά από όλα αυτά. Αν ο ίδιος δεν έχει την ευθιξία να παραιτηθεί, θα πρέπει ο πρωθυπουργός να τον «παραιτήσει» σήμερα. Εκτός κι αν ισχυρίζεται πως ο υπουργός του, ο κ. Οικονόμου, ακόμα «ψάχνει τις πρίζες» στο γραφείο του. Το θυμάστε;

Στην πολιτική όμως δεν αρκούν οι ευχές. Χρειάζονται πολιτικές που θα μειώνουν τις ανισότητες ώστε να μην υπάρχουν αποκλεισμένοι νέοι που στρέφονται στη βία. Διότι περί αυτού πρόκειται. Η βία, φίλοι και φίλες, δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι κοινωνικό φαινόμενο. Και πρέπει να το χτυπήσουμε στη ρίζα του. Δίνοντας προοπτική στη νέα γενιά. Εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και γεμάτο ελπίδα αύριο. Να επενδύσουμε στο αύριο κοιτάζοντας όμως και το σήμερα.

Χρειάζονται πράξεις, πολιτική βούληση σύγκρουσης με τα μεγάλα συμφέροντα και επαρκές και ρεαλιστικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο όμως θα εφαρμόζεται και στην πράξη. Χωρίς επικοινωνιακού τύπου αναποτελεσματικές αυστηροποιήσεις ποινών, όπως για μια ακόμα φορά ευαγγελίζεται ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά με συνοχή, συνεκτικότητα και κυρίως με διασφάλιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών.

Όχι με μαζικές προσαγωγές από κλειστά γήπεδα που θυμίζουν άλλες σκοτεινές εποχές. Η μετάθεση της ευθύνης στις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες για τον έλεγχο των γηπέδων, θεωρούμε ότι θα τις αναγκάσει να προστατέψουν το προϊόν και την επένδυσή τους, ειδικά όταν θα επιβαρύνονται με τεράστια ποσά αποζημιώσεων και με τον φόβο δραστικής μείωσης των εσόδων τους.

Σε πρώτη φάση προτείνουμε -σήμερα κιόλας- τη δημιουργία ασφαλών αθλητικών εγκαταστάσεων ως εξής:

· Ουσιαστική λειτουργία των συστημάτων εποπτείας της εγκατάστασης με κάμερες υψηλής ευκρίνειας και με δυνατότητα άμεσου ελέγχου και ταυτοποίησης (CCTV) και πιστοποιημένο και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

· Είσοδο στα γήπεδα μόνο με ταυτοποίηση.

· Υποχρεωτική αρίθμηση θέσεων και απαγόρευση μεταβίβασης της θέσης.

· Υποχρεωτική έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ασφαλείας και υποχρεωτικός έλεγχος λειτουργίας πριν από κάθε αναμέτρηση. Επί παραδείγματι, κάθε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να έχει: α) Έναν υπεύθυνο Ασφαλείας για τη λειτουργία διαχείρισης της ασφάλειας στο γήπεδο και β) Προσωπικό ασφαλείας που θα είναι εκπαιδευμένο σε ένα εθνικά αναγνωρισμένο πρότυπο. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται μέσω του ΚΕΜΕΑ.

Επιπλέον, προτείνουμε:

· Τη θεσμοθέτηση και καθιέρωση προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σχετικά με την προαγωγή και την εμπέδωση της υγιούς φίλαθλης συμπεριφοράς.

· Την υιοθέτηση καλών πρακτικών χωρών που αντιμετώπισαν με επιτυχία τη βία στους αθλητικούς χώρους.

· Τη θεσμοθέτηση FAN Projects. Πρόκειται για δράσεις που πραγματοποιούνται για τη νεολαία με τη συνδρομή κοινωνικών λειτουργών και την καθοδήγηση των νέων οπαδών, την παροχή συμβουλών για εκπαιδευτική ή επαγγελματική αποκατάσταση καθώς και την προτροπή οργάνωσης συλλογικών κοινωνικά επωφελών δράσεων.

Αυτές είναι αυτονόητες προτάσεις, τις οποίες θα φέρουμε άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να πάρουν θέση.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, πρέπει όλο το επόμενο διάστημα να ρίξουμε όλες μας τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, της άδικης φορολογίας των ελεύθερων επαγγελματιών, των χαμηλών μισθών και εισοδημάτων, του ιδιωτικού χρέους και της ασυδοσίας των servicers, της κατάρρευσης του συστήματος Υγείας, της στεγαστικής και γενικότερης ανασφάλειας των πολιτών, των προβλημάτων των νέων ανθρώπων.

Και μιας και αναφέρθηκα στους servicers, θεωρώ, επειδή ακούγονται πολλά περί μετάλλαξης ΣΥΡΙΖΑ, ότι η μόνη μετάλλαξη που έχει υπάρξει είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν αυλικοί που δουλεύουν για τους servicers στις τράπεζες. Και ποτέ δεν πρόκειται επιχειρηματικά συμφέροντα να ελέγξουν το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό να είστε σίγουροι.

Στόχους και προτεραιότητες έχουμε πολλούς, τους περιέγραψα πριν λίγες μέρες στην ομιλία μου στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο:

Θέλουμε να οικοδομήσουμε μια υγιή αγορά εργασίας, με μισθούς και δικαιώματα που θα επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση, που θα επιτρέπουν στους νέους Έλληνες να μη φεύγουν στο εξωτερικό.

Θέλουμε να δημιουργηθεί ένα σαφές, σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Ένας φορολογικός κώδικας που θα διαρκέσει μια δεκαετία. Ξέρετε για ποιο λόγο δεν θέλουν να έχουμε φορολογικό κώδικα που θα διαρκέσει μια δεκαετία; Επειδή έτσι κάνουν τις χάρες τους. Δεν είναι τυχαίο.

Θα έχουμε προοδευτικό συντελεστή φορολογίας των εταιρειών. Μάλιστα, με σημαντική μείωση του συντελεστή για την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Σχεδόν 97% των επιχειρήσεων θα δουν τη φορολόγησή τους στο εισόδημά τους να πέφτει. Και απειροελάχιστη αύξηση για εκείνες που έχουν ετήσιο κέρδος πάνω από 220.00 ευρώ. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα. Και θα είναι δίκαια.

Θέλουμε επίσης να ανακατανείμουμε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που η συντριπτική πλειονότητα δεν έχει πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό και πολλές από αυτές ασφυκτιούν από τα χρέη.

Χωρίς μικρές επιχειρήσεις 5 έως 15 εργαζομένων, οι οποίες παράγουν προστιθέμενη αξία από τον παραγωγικό τομέα και από τη μεταποίηση έως τις υπηρεσίες, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει σταθερότητα. Θα τις στηρίξουμε, δεν θα τις κλείσουμε.

Θέλουμε να υλοποιήσουμε μια δίκαιη και συμπεριληπτική πράσινη μετάβαση, που δεν θα αφήσει πίσω τις χιλιάδες αβοήθητους άνεργους πολίτες.

Θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα για το τεράστιο θέμα της στέγασης. Για την ανεξάρτητη διαβίωση και χειραφέτηση των νέων, ώστε να βελτιωθούν σταδιακά και οι δημογραφικοί δείκτες. Αυτό το μεγάλο στοίχημα της κοινωνίας μας που έχουμε μπροστά μας.

Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά με το υπέρογκο ιδιωτικό χρέος, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα να αγοράζει από τα funds και τους servicers τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην επαρκή χρηματοδότηση, την ποιότητα και την εξωστρέφεια της εκπαίδευσης, και μαζί με την εκπαίδευση, φυσικά, και της έρευνας.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων που θα έχουν προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία και δεν θα περιορίζονται στην εισαγωγή προϊόντων ή το real estate.

Να αποκαταστήσουμε το κράτος Δικαίου και να διασφαλίσουμε τη λειτουργία του κράτους με διαφάνεια, δίνοντας έμφαση στην πραγματική ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του και όχι στη δημιουργία πρόσθετης ψηφιακής γραφειοκρατίας.

Θέλουμε να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο μια ενεργή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, αξιοποιώντας την κρίσιμη γεωπολιτική θέση που έχουμε, χτίζοντας γέφυρες με την Ανατολή φυσικά και με τη Δύση, για την προσέλκυση διμερών και πολυμερών αμοιβαία επωφελών συνεργασιών και στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Αυτούς τους στόχους θα τους συζητήσουμε και θα τους εξειδικεύσουμε μέσα από την αλληλεπίδρασή μας με την κοινωνία. Θα συναντηθούμε με τα ζωντανά συλλογικά κύτταρα της κοινωνίας και μάλιστα με πολλούς τρόπους: Με τις περιφερειακές μας ημερίδες, με τη συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις, με τη δράση μας στα συνδικάτα και στην αυτοδιοίκηση, με τις καθημερινές μας περιοδείες και φυσικά με τις εκδηλώσεις μας σε όλη τη χώρα.

Αλλά και ψηφιακά. Ενισχύοντας τη νέα προσπάθεια που ήδη ξεκίνησε επίσης για την ανασυγκρότηση της Νεολαίας μας, από νέους συντρόφους και συντρόφισσες που μπήκαν με αισιοδοξία σε αυτή τη μάχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία να ξέρετε ότι θα είναι παντού. Θα είμαστε παντού.

Θα αποκτήσουμε ξανά αυτοπεποίθηση, και τα παλιά και τα νέα μέλη μας. Θα νιώσουμε ότι τώρα πάμε να ξαναχτίσουμε την παράταξη της νίκης. Θα αξιοποιήσουμε τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες κάθε μέλους μας, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και στον ελληνισμό της διασποράς.

Μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα, μέσα από τα νέα μας think tanks, αλλά και κάνοντας τις διαδικασίες μας πιο ανοιχτές και πιο ελκυστικές για κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται για τον χώρο μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, άφησα για το τέλος μια ειδική αναφορά για τα ελληνοτουρκικά, μετά την σημαντική επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην Αθήνα. Στηρίζουμε σταθερά την προώθηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου, αλλά μόνο στη βάση του διεθνούς Δικαίου. Και άρα καλωσορίζουμε και καλωσορίσαμε τη σύγκληση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Αθήνα.

Επειδή είμαστε δύναμη πατριωτικής ευθύνης, αναγνωρίζουμε κάθε θετικό βήμα. Και δεν θα συρθούμε ποτέ στην πατριδοκαπηλία που επέδειξε ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών ή αργότερα, την περίοδο 2021-2023 στα ελληνοτουρκικά.

Εμείς επιδιώκουμε σταθερά και πάντοτε αμοιβαία επωφελείς λύσεις, που διασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με γνώμονα αυτή την στάση μας, ζητάμε διευκρινίσεις για τη Διακήρυξη που υπεγράφη, ώστε να γίνει σαφές σε ποιο βαθμό κατοχυρώνει τα συμφέροντά μας.

Και θέση μας είναι ότι το κλίμα αυτό του διαλόγου και της μείωσης των εντάσεων δεν μπορεί να είναι μόνο μια φούσκα η οποία θα διαλυθεί μόλις ο κ. Ερντογάν εξασφαλίσει την αγορά των F16 και των Eurofighter. Γι’ αυτό επανερχόμαστε στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για τη σύνδεση της προσφυγής στη Χάγη με την αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.

Γι αυτό και περιμέναμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να υπενθυμίσει στον Τούρκο Πρόεδρο, ότι ο ίδιος το 2017, στη συνέντευξη Τύπου με τον Αλέξη Τσίπρα, είχε ρητά αναφερθεί σε μουσουλμανική μειονότητα, ενώ προχθές μίλησε για «τουρκική». Ο κ. Μητσοτάκης δεν το έπραξε, είτε γιατί επιμένει στην προεκλογική του στάση ότι η Θράκη είναι για εκείνον αντικείμενο μικροπολιτικής είτε από απλά πολιτική μικρότητα σε έναν τομέα, την εξωτερική πολιτική, που απαιτεί τη μέγιστη δυνατή εθνική συνεννόηση και συμπόρευση, κάτι το οποίο το κάναμε και στα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Εμείς θα υπενθυμίζουμε σε όλη την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου, γιατί οι καθαροί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Και γιατί οι ενεργητικές πρωτοβουλίες διαλόγου που υποστηρίζουμε, απαιτούν συγκλίσεις στα ζητήματα συνεργασίας, όπου αυτό είναι άμεσα δυνατό, αλλά και καθαρές εξηγήσεις στα δύσκολα ζητήματα, που δεν θα αφήνουν περιθώριο για πολλαπλές ερμηνείες παρακάτω.

Το ίδιο θα συνεχίσουμε να λέμε για το δικαίωμα των νησιών μας στην άμυνα, χωρίς να δεχόμαστε τη σχετικοποίηση ζητημάτων που ακουμπάνε τον πυρήνα της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτή είναι η θέση και η στάση ευθύνης της αριστερής, προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης. Με καθαρές προθέσεις για βελτίωση και εμβάθυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και με καθαρές τοποθετήσεις για τα σπουδαιότερα κεφάλαια αυτών των σχέσεων.

Θέλουμε οι λαοί μας να ζήσουν ειρηνικά, θέλουμε οι λαοί μας να ζήσουν με σταθερότητα και με συνανάπτυξη. Για να πετύχουμε, όμως, μια τέτοια μακρόπνοη αρμονική συμβίωση, πρέπει να θέσουμε τους όρους για την επίτευξή της.

Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για την επόμενη περίοδο βάζουμε μεγάλους στόχους, γιατί είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση που φιλοδοξεί να ξανακυβερνήσει. Δεν μας αρκεί η άμυνα απέναντι στις συντηρητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Θα βγούμε στην αντεπίθεση με λύσεις για τα προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Με λύσεις απλές, κατανοητές, αλλά ρηξικέλευθες. Δεν θα φοβηθούμε να πούμε τι πιστεύουμε ότι είναι η πραγματικότητα και τι πρέπει να κάνουμε. Άμα είναι να προσβάλλουμε συμφέροντα, ας το κάνουμε.

Και θέλουμε οι ευρωεκλογές, παρότι δεν εκλέγουν κυβέρνηση και χαρακτηρίζονται από χαλαρή ψήφο, να δώσουν ένα μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη: Να τελειώνουμε με αυτό το άλλοθι του 41%. Το άλλοθι που χρησιμοποιεί για όλα! Για το Predator, για την ΕΥΠ, για τα Τέμπη.

Γι’ αυτό βάζουμε φιλόδοξους στόχους. Και θα κάνουμε το παν για να πετύχουμε αυτούς τους μεγάλους στόχους και να ξανακερδίσουμε τους 1,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας που μας ψήφισαν έστω και για μια φορά, αλλά μετά μας γύρισαν την πλάτη. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ανασυγκροτήσουμε ένα μεγάλο προοδευτικό κοινωνικό ρεύμα νίκης.

Είμαι αισιόδοξος, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία γιγαντώθηκε μέσα από την επαφή του με τα ίδια κοινωνικά στρώματα που σήμερα καταπιέζονται ξανά. Εμείς είμαστε δίπλα τους. Και μπορούμε να το ξανακάνουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε μπροστά.

