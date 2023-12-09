Συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου σημάδεψε τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκτός από επεισοδιακή πραγματοποιήθηκε το πρώτο μέρος της διάσπασης του κόμματος και τίποτα στην Κουμουνδούρου δεν ήταν πλέον το ίδιο. Η σημερινή σύγκληση του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου θα διεξαχθεί σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, καθώς έχουν αποχωρήσει 11 βουλευτές, μια καινούργια Κ.Ο. έχει συσταθεί και αρκετά μέλη έχουν απομακρυνθεί από την αξιωματική αντιπολίτευση. Η χθεσινή απόφαση του Γιάννη Δραγασάκη να παραιτηθεί από την Κ.Ε. προκάλεσε πολλές συζητήσεις, αν και για πολλούς ήταν μια αναμενόμενη κίνηση. Το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς είχε δείξει τη διαφοροποίησή του τόσο με τη επιστολή του στις αρχές του προηγούμενου μήνα όσο και με τη συμμετοχή του στα συντονιστικά της κίνησης των «6+6». Μάλιστα φέρεται να συναντήθηκε χθες με τους δυο γραμματείς, τη Ράνια Σβίγκου και τον Γιώργο Βασιλειάδη εξηγώντας τους γιατί κατέληξε στην απόφασή του. Κατά πολλούς ενδεχομένως να απελευθερώσει και άλλες δυνάμεις μέσα στο κόμμα που αμφιταλαντεύονται σε σχέση με την έξοδό τους.

Ο Στέφανος Κασσελάκης θα επιχειρήσει σήμερα να κάνει μια «φυγή προς τα εμπρός». Επιθυμεί να τελειώσει την εσωστρέφεια και να επικεντρώσει στο αντιπολιτευτικό έργο. Για αυτό το λόγο, άλλωστε ξεκινά και πάλι τις περιοδείες, όπως η χθεσινή που βρέθηκε στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στη Φθιώτιδα. Στη συνεδρίαση της Κ.Ε., που θα είναι μονοήμερη, το βασικό θέμα θα είναι πραγματοποίηση του Συνεδρίου στις 23-25 Φεβρουαρίου. Θα συγκροτηθεί και η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ). Όπως αποφασίστηκε στην Πολιτική Γραμματεία της Πέμπτης θα είναι έκτακτο και θα προβλέπει εκλογή νέων συνέδρων, με καινούργιες νομαρχιακές επιτροπές και ανάδειξη συντονιστικών στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις μελών. Με ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις της νέας εσωκομματικής αντιπολίτευσης με τον Διονύση Τεμπονέρα να έχει ήδη ασκήσει κριτική το προηγούμενο διάστημα για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος. Η παλαιά προεδρική φρουρά έδειξε με τη στάση της στο θέμα των διαγραφών πως δεν έχει δώσει «λευκή επιταγή» στον Στέφανο Κασσελάκη. Συνεπώς ο λόγος των Όλγα Γεροβασίλη, Αλέκου Φλαμπουράρη, Νίκου Παππά, Κώστα Ζαχαριάδη, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, Θανάση Θεοχαρόπουλου και Γιάννη Ραγκούση βαραίνει ιδιαίτερα και σίγουρα οι τοποθετήσεις τους από το βήμα της Κ.Ε. θα δώσουν τον τόνο στη συνεδρίαση.

Πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και οι χρεώσεις των τομέων που ανέλαβαν τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας. Σύμφωνα με πληροφορίες τον Πολιτικό Σχεδιασμό θα αναλάβει η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, τα εργασιακά – ασφαλιστικά ο Διονύσης Τεμπονέρας, υπεύθυνος για το πρόγραμμα θα είναι ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, για το ίδρυμα Νίκος Πουλαντζάς ο Αλέκος Φλαμπουράρης και για την οικονομία ο Νίκος Παππάς.

