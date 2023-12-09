Λογαριασμός
Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Κύπριο ομόλογό του - Τι συζήτησαν

Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του για τα αποτελέσματα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωσταντίνο Κόμπο, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του για τα αποτελέσματα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζητήσαν, επίσης, για θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στα επικείμενα Συμβούλια που θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες.

Την επόμενη εβδομάδα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες θα συνεδριάσουν το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

