Στην 5η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, και οδήγησε στην υπογραφή 15 συμφωνιών της Θετικής Ατζέντας, αναφέρθηκε σε άρθρο του με τίτλο "Μια Γέφυρα με ουσιαστική και συμβολική αξία", ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.

Σύμφωνα με τον κ. Φραγκογιάννη, η 5η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας «συγκέντρωσε για ακόμη μια φορά όλα τα φώτα της δημοσιότητας και θα απασχολεί για αρκετό διάστημα την επικαιρότητα», και τόνισε τους λόγους που έχει ιδιαίτερη σημασία.

Όπως επισημαίνει:

α) Η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Recep Tayyip Erdogan στην Αθήνα, μετά από 6 χρόνια, αντανακλά το κλίμα συνεργασίας και διαλόγου που επικρατεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αυτή τη στιγμή.

β) Η διατήρηση του κλίματος αυτού είναι προς το συμφέρον όλων, καθώς οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτούν συνεργασίες και συγκλίσεις.

γ) Η Τουρκία είναι μια χώρα με υπολογίσιμη δύναμη στην ανήσυχη ιστορικά και πολιτισμικά γειτονιά μας.

δ) Ως Ελλάδα επιδιώκουμε σταθερά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τη γείτονα χώρα, διατηρώντας παράλληλα ξεκάθαρες θέσεις στα εθνικά μας θέματα και χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

«Με αυτά τα δεδομένα, προχωρήσαμε στην υπογραφή 15 συμφωνιών, μνημονίων κατανόησης και κοινών διακηρύξεων, που εντάσσονται στη γνωστή πλέον πρωτοβουλία της Θετικής Ατζέντας. Υπενθυμίζω ότι η Θετική Ατζέντα στοχεύει στην επίλυση ζητημάτων οικονομικού και εμπορικού χαρακτήρα και διευκολύνει τη διμερή οικονομική συνεργασία», πρόσθεσε.

Αναφέρθηκε επίσης, σε μία από τις συμφωνίες - που όπως επισήμανε - είχε εμφανές οικονομικό αλλά και κοινωνικό αποτύπωμα. «Είναι η κοινή διακήρυξη που συνυπέγραψαν η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με τη Γενική Δ/νση Αυτοκινητοδρόμων Τουρκίας για την κατασκευή της δεύτερης γέφυρας (Κήποι-Ύψαλα) στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο. Στο πλαίσιο αυτής, η ελληνική πλευρά δεσμεύεται να αναβαθμίσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις του συνοριακού σταθμού στους Κήπους. Με την ολοκλήρωση των έργων ανακατασκευής των υπαρχουσών εγκαταστάσεων τόσο σε επίπεδο κτιρίων όσο και σε επίπεδο εξοπλισμού - θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος εξυπηρέτησης των διερχομένων. Σε επόμενο στάδιο, προβλέπεται η κατασκευή νέου, σύγχρονου χερσαίου συνοριακού σταθμού στις Καστανιές, σε νέα θέση εκτός του οικιστικού ιστού, ώστε να εξυπηρετούνται και οι διερχόμενοι από την ευρωπαϊκή οδό 80, ιδίως όσοι κινούνται στον αυτοκινητόδρομο Κωνσταντινούπολη - Σόφια. Είναι προφανής η προστιθέμενη αξία των έργων αυτών όχι μόνο για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, τουριστικών και επαγγελματικών, αλλά και για τη συνολική ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Νέα πνοή στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις δίνουν επίσης τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των φορέων προώθησης επενδύσεων (EG- Invest in TR) και των φορέων εξαγωγικών πιστώσεων (ECG- Eximbak) των δύο χωρών, καθώς και το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης και τουρκικού Υπουργείου Βιομηχανίας & Τεχνολογίας για την ανάπτυξη δομών δικτύωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», πρόσθεσε ο κ. Φραγκογιάννης.

Τέλος, επισήμανε «την αξία του μνημονίου που υπεγράφη από τους εθνικούς φορείς έρευνας και τεχνολογίας των δύο χωρών και προβλέπει την προκήρυξη κοινού διαγωνισμού σε τομείς αιχμής και υψηλής τεχνολογίας, καθώς και την πρωτοβουλία διεξαγωγής διαδικτυακού διαγωνισμού για μαθητές και σπουδαστές (Hackathon). Η σημασία τους έγκειται στην καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας, αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ των νέων της Ελλάδας και της Τουρκίας» και κατέληξε λέγοντας πως «οι άρρηκτοι γεωγραφικοί δεσμοί μας με την Τουρκία είναι προς όφελός μας να συμβαδίζουν με μια ήρεμη και γόνιμη γειτονία».





