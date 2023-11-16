Προκλητικά μηνύματα για την επέτειο ίδρυσης του ψευδοκράτους έστειλαν μέσω της πλατφόρμας X ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και η πρόεδρος του Καλού Κόμματος Μεράλ Ακσενέρ όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

O αγώνας ανεξαρτησίας των αδελφών μας στην Κύπρο έφερε αποτέλεσμα πριν από ακριβώς 40 χρόνια και η ᾽᾽ΤΔΒΚ᾽᾽έχει πάρει τη θέση της στην ιστορία. Όπως λέμε πάντα. Για εμάς η Κύπρος είναι εθνική υπόθεση» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.

«Η Τουρκία όπως έχει κάνει μέχρι και σήμερα, θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στα αδέλφια της στην Κύπρο στα πλαίσια των συμφωνιών εγγυήσεων και συμμαχίας, και στη λογική του ενός έθνους , δυο κρατών και μιας καρδιάς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκιουλέρ.

Ακσενέρ: «Η ΤΔΒΚ αστέρι του τουρκικού κόσμου»

«Για εμάς, η ''Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου'' δεν είναι μόνο η αδελφή μας χώρα, Αλλά είναι και το αστέρι του τουρκικού κόσμου στο νότιο άκρο» ανέφερε η πρόεδρος του Καλού Κόμματος.

«Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της μεγάλης τουρκικής γεωγραφίας στο νότο! Γι αυτό για την επιβίωση της ᾽᾽ΤΔΒΚ᾽ ως ένα ανεξάρτητο κράτος θα πρέπει να υπάρχει η ενίσχυση του τουρκικού κόσμου» δήλωσε χαρακτηριστικά η Ακσενέρ.

Πηγή: skai.gr

