1821 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βρυώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια.
1897 ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας.
1936 Ο «Μάης του ’36» στη Θεσσαλονίκη
Σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες.
1945 ΤΕΛΟΣ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Ημέρα της Νίκης.
