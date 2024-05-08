Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 8 Μαΐου 1945 - Η άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η 8η Μαΐου 1945 είναι μία από τις σημαντικότερες ημέρες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι η ημέρα που υπογράφεται και επίσημα η άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας στους Συμμάχους κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Σαν σήμερα

  • 1821 Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ

Σαν σήμερα

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βρυώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια.

  • 1897 ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Σαν σήμερα

Λήγει με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας.

  • 1936 Ο «Μάης του ’36» στη Θεσσαλονίκη

Σαν σήμερα

Σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες.

  • 1945 ΤΕΛΟΣ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Σαν σήμερα

Η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται. Ημέρα της Νίκης.
 

TAGS: Σαν Σήμερα Γερμανία
