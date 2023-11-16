Του Αντώνη Αντζολέτου

Η αντίστροφή μέτρηση για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει. Την Κυριακή το απόγευμα τα στελέχη που υποστήριξαν την Έφη Αχτσιόγλου στις εσωκομματικές εκλογές θα πραγματοποιήσουν την πανελλαδική τους συνδιάσκεψη. Δεν προδικάζουν τι θα πράξουν παρά το γεγονός πως η απογοήτευση και η δυσαρέσκεια που νιώθουν δεν δίνουν και πολλά περιθώρια. Η «Ομπρέλα» αποχώρησε και αν το ίδιο αποφασίσουν οι «σαραντάρηδες» τότε θα αφήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ «γυμνό» με το μέλλον του εξαιρετικά αβέβαιο.

Δεν είναι τυχαίο πως γίνονται συμβιβαστικές κινήσεις σε δυο επίπεδα. Πρώτον στη χθεσινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου ο Στέφανος Κασσελάκης για άλλη μια φορά «έτεινε χείρα φιλίας» προτάσσοντας την ενότητα. Οι δυο γραμματείς, η Ράνια Σβίγκου με τον Γιώργο Βασιλειάδη δεν έχουν αφήσει τα πράγματα στην τύχη. Την Τρίτη το πρωί ήπιαν καφέ στο κέντρο της Αθήνας με τους Αλέξη Χαρίτση και Νάσο Ηλιόπουλο.

Γνωρίζονται πολλά χρόνια και το κλίμα ήταν εξαιρετικά φιλικό. Φέρεται πως έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επαφές και με άλλους βουλευτές που προσανατολίζονται να αποχωρήσουν. Μπορεί να αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή; Σίγουρα η κριτική που άσκησε ο Στέφανος Κασσελάκης στο μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν βοήθησε την κατάσταση. Χθες την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν ο Αριστείδης Μπαλτάς, που είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και ο Νίκος Τόσκας.

Οι νομαρχιακές σιγά - σιγά αδειάζουν από τις παραιτήσεις μελών. 52 μέλη από την βόρεια Αθήνα ανακοίνωσαν: «Για όλους τους λόγους που αναλυτικά αναπτύσσονται στο κείμενο αποχώρησης των 46 μελών της ΚΕ αλλά και στο κείμενο των 1.300 που έχουμε συνυπογράψει παραιτούμαστε από το όργανο της Νομαρχιακής Επιτροπής Βόρειας Αθήνας, τις Συντονιστικές Επιτροπές ΟΜ Βόρειας Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και από μέλη του κόμματος». Ανοιχτή επιστολή παραίτησης υπέγραψαν 12 μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας και 12 μέλη των Συντονιστικών Οργανώσεων Μελών του κόμματος.

Είχε προηγηθεί και το δείπνο του Αλέξη Τσίπρα με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη για το οποίο δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση η συνάντηση των δυο σε έναν ανοιχτό χώρο και όχι στο νέο γραφείο του τέως πρωθυπουργού δεν μπορεί να είναι τυχαία στέλνοντας ένα μήνυμα για τις διαλυτικές τάσεις που παρουσιάζει το κόμμα. Κινητικότητα και προβληματισμός επικρατεί και σε άλλα εσωτερικά κομματικά πεδία της Κουμουνδούρου.

Τις εξελίξεις παρακολουθεί η ομάδα Τεμπονέρα, αρκετοί από την «Γέφυρα» με τον Νίκο Μπίστη κινούνται από κοινού με τους «6+6», ενώ και πολλοί παλαιοί προεδρικοί εκφράζουν είτε δημοσίως είτε σε κατ' ιδίαν συζητήσεις τον σκεπτικισμό τους.

