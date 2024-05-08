Λογαριασμός
Έδωσε το έναυσμα ο Αταμάν και... «ΠΑΟ ολέ ολέ»: Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια για την πρόκριση στο Final-4!

Δείτε τους έξαλλους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού AKTOR μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Παναθηναϊκός AKTOR

Μοναδικές στιγμές ζουν στον οργανισμό του Παναθηναϊκού AKTOR μετά τη νίκη (81-72) επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη σπουδαία πρόκριση στο Final-4 της Euroleague.

Φυσικά, το κλίμα στα «πράσινα» αποδυτήρια ήταν... φουλ πανηγυρικό, με τον Εργκίν Αταμάν μάλιστα να δίνει το έναυσμα και άπαντες να ακουλοθούν με το «ΠΑΟ ολέ ολέ»!

Δείτε το σχετικό βίντεο της «πράσινης» ΚΑΕ:

Πηγή: sport-fm.gr

